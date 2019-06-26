26.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Обещанные Зеленским «инвестиции» в Донбасс – пиар и профанация

«Инвестиции в инфраструктуру Донбасса», которые недавно анонсировал президент Украины, в реальности являются безвозвратными вложениями в социальную сферу – бизнесу они не выгодны и не нужны.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно путать инвестиции с капитальными вложениями. Да, капитальные вложения можно рассматривать как инвестиции, но с одной оговоркой. Даже капитальные вложения в социальный капитал можно экономически мерить.

Но то, о чем говорил президент – это социальные траты бизнеса по согласованию с властью. Потому что раздача машин «Скорой помощи», строительство и подарки домов военнослужащим, строительство дорог без концессии – это все безвозвратные социальные вложения.

Не знаю, какие должны быть аргументы для крупного бизнеса (делать их), который и так не очень прибыльный. А он вот так вот, раз – и назвал такие траты инвестициями.

Извините, инвестиции – это экономическое партнерство по поводу получения и дележа прибыли. Если государство и крупный бизнес и правда договариваются о совместных инвестициях с целью получения прибыли, то нужно называть вещи своими именами. И объяснить, в какие сферы вложения для бизнеса будут возвращаться с прибылью.

Иначе зачем? Будет ли, например, реформироваться здравоохранение на Донбассе в полный перевод в частную собственность, чтобы бизнес мог получить прибыль? Иначе это нужно назвать благотворительной помощью», – сказал он.

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