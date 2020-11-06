06.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина, Экономика
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Обещанный экономический рост Украины отменяется


В бюджет Украины на 2021 год заложен рост ВВП на 4,6%, что является радикальной ошибкой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель председателя правления НБУ Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень трудно прогнозировать экономический рост на следующий год в 4,6% когда мы не знаем точно, какое будет падение в этом году. Вообще в таких условиях прогнозировать что-либо дальше, чем на 3 месяца невозможно.

Поэтому я бы рекомендовал рассматривать этот бюджет как временный, который обязательно будет изменен, возможно, даже в первом квартале, если он с первого месяца не будет выполняться, то есть реальность будет совсем другой, чем закладывается в этот бюджет.

Закладывание высоких темпов экономического роста в 4,6% – радикальная ошибка. Президент и премьер заявляли, что даже на конец этого года будет стремительный рост в третьем квартале. Это абсолютный нонсенс. Дай бог, чтобы был ноль. Я прогнозирую на последний квартал ноль плюс-минус один процент, а не рост. Поэтому и в первом квартале следующего года мы если и будем расти, то не больше, чем на 1-1,5%», – сказал Савченко.


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