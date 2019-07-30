Обещанный мир не наступил: дети Донбасса нуждаются в помощи

30.07.2019, Донецк, Владимир Гладков

Приход нового президента Украины Владимира Зеленского не принес Донбассу обещанный ранее мир – украинская армия только усилила обстрелы населенных пунктов ДНР, целенаправленно разрушая дома и лишая жизни мирных жителей.

Одними из самых «горячих» точек на карте Республики стали расположенные в пригородах прифронтовой Горловки поселки Зайцево, Гольма и поселок шахты им. Гагарина, где с момента инаугурации нового украинского президента были повреждены пятьдесят четыре дома, погибли трое и были ранены одиннадцать местных жителей, в числе которых двое детей.

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О том, как помочь живущим под ежедневными обстрелами семьям, рассказал в интервью «ПолитНавигатору» глава благотворительного фонда «Великое Отечество» Владимир Обозный.

По его словам, на данный момент гуманитарной миссией поставлена цель помочь полутысяче семей, проживающих в данных населенных пунктах и не имеющих возможности собрать своих детей в школу к началу учебного года.

ПН: Когда и как у Вас возникла идея оказать помощь детям Донбасса, кто выступил инициатором?

В.О: Осенью 2017 года я в первый раз посетил Донецкую Народную Республику в составе делегации от Партии Великое Отечество по приглашению Главы Республики Александра Захарченко. До этого мы много слышали о том, что происходило на Донбассе после 2014 года и даже несколько раз участвовали в сборе гуманитарной помощи для Донбасса. То, что мы увидели и услышали от людей и непосредственных участников событий, происходящих в Донбассе, очень сильно затронуло нас. Идея организовать официальный благотворительный фонд, который бы специализировался на помощи жителям и ополченцам Донбасса была реализована в самые короткие сроки, и уже в конце осени 2017 года Минюст РФ зарегистрировал наш благотворительный фонд помощи соотечественникам «Великое Отечество».

ПН: Сколько на данный момент было реализовано программ помощи?

В.О: Нашей первой благотворительной программой стала Программа помощи вдовам и сиротам добровольцев, погибших на Донбассе. Из-за того, что Донецкая и Луганская Народные Республики исключены из общей международной банковской системы, фонд столкнулся с проблемой оказания финансовой помощи таким семьям. Поэтому на первом этапе нами было принято решение поддержать российские семьи, людей, чьи отцы и мужья не смогли оставаться в стороне от происходящего на Донбассе после 2014 года, пошли добровольцами помогать жителям ЛДНР и погибли. На сегодняшний день Фонд помог 30 семьям, перечислив на их счета по 100 тысяч рублей.

Летом 2018 года Фонд объявил о сборе средств для жителей Горловки, которые из-за войны оказались в тяжелой жизненной ситуации. С помощью неравнодушных граждан России у нас получилось собрать и отправить 1 000 продуктовых наборов. Около 10 тонн продовольствия и бытовой химии мы доставили и передали в администрацию города Горловка, где потом её распределили по спискам нуждающихся. Помощь получили инвалиды, многодетные семьи, семьи погибших военнослужащих, участники боевых действий 1941-45 гг. и граждане преклонного возраста.

В мае этого года мы объявили сбор средств для помощи жителям прифронтовых поселков. У нас получилось собрать средства на 200 продуктовых наборов, а это почти 2,8 тонны. В начале июля помощь была доставлена и распределена между жителями поселков Широкая балка, Федоровка и Пятихатка.

Во время посещения ДНР в июле этого года выяснилось, что в прифронтовых поселках живет очень много детей. Например, в трех поселках – Зайцево, Гольма и поселок шахты им. Гагарина, живет 544 ребенка, которые 1 сентября пойдут в школу. Их детство проходит под постоянными обстрелами, семьям сложно зарабатывать средства на жизнь. Фонд принял решение и сейчас идет сбор денег на канцелярские школьные наборы для этих детей.

ПН: К Вам поступают обращения от нуждающихся семей или Вы сами каким-то образом их находите?

В.О: Изначально мы обращались с поиском в разные организации, специализирующиеся на помощи Донбассу. Подружились со многими из них и до сих пор взаимодействуем. Сейчас же эти организации сами дают наши контакты людям, которым нужно оказать помощь. Бывает, что люди пишут нам на почту с просьбой помочь. Если это в наших силах – мы помогаем.

ПН: Если семья нуждается в помощи, как можно с Вами связаться?

В.О: Нам всегда можно написать на почту [email protected] . Если в наших силах помочь – мы это сделаем, либо поможем обратиться к тем службам в ЛДНР, которые занимаются социальной поддержкой населения. К счастью, по нашему опыту, работы этих служб в республиках поставлена очень хорошо.

Опять же, наш фонд работает только официально. Мы не можем просто взять и привезти помощь напрямую людям – в соответствии с законами Республик, получателями официальной гуманитарной помощи могут быть только органы государственных служб, а уже они занимаются ее распределением.

Также, чтобы официально ввезти гуманитарный груз на территорию Республики, необходимо получить его аккредитацию и согласовать в трех Министерствах по Чрезвычайным Ситуациям (МЧС) – Московском, Ростовском и Донецком. Только после этого опломбированный груз доставляется к получателю – государственной структуре, например, администрации города Горловка.

Затем специальная комиссия пересчитывает поступивший груз и утверждает списки получателей. Только после этого гумпомощь распределяется и под подпись выдается людям. Конечно, вся эта процедура создает определенные сложности и неудобства, но зато мы всегда знаем, что гуманитарный груз не «потерялся», не «ушел налево» и нуждающиеся люди его точно получили.

ПН: Что именно планируете приобрести на собранные средства?

В.О: Сейчас мы собираем средства на закупку канцелярских наборов для школьников. Это тетради, линейки, ручки, карандаши, краски, пластилин и другие канцелярские принадлежности, необходимые для обучения в школе. Всего около 20 наименований в том количестве, которого хватит ребенку на целый учебный год.

ПН: Планируете ли и дальше реализовывать подобные благотворительные проекты в Донбассе?

В.О: Да, конечно планируем. Необходимость в оказания помощи, к сожалению, есть всегда. Фондом сейчас прорабатываются несколько новых направлений – вывоз детей из прифронтовых районов в санатории России, закупка насосов и труб для восстановления водоснабжения в городе Кировск Луганской Народной Республики, лечение в России детей из ЛДНР, которым не могут помочь в местных больницах.

Сейчас мы подали заявку в администрацию Донецкой Народной Республики на аккредитацию Фонда в качестве гуманитарной миссии. Такой статус в республике имеет только Международный Красный Крест. Если заявку одобрят, то это значительно облегчит фонду формальные процедуры согласования и прохождения гумгруза.

Но всё, конечно, упирается в наши финансовые возможности. Благотворительный Фонд «Великое Отечество» не получает никаких грантов и поступлений из бюджета. Вся наша деятельность осуществляется только за счет пожертвований простых русских людей, которые неравнодушно относятся ко всему, что происходит сейчас на территории Донбасса. Только с помощью этих людей мы смогли осуществить ту помощь, о которой я рассказал сегодня.

Отметим, что пожертвовать любую посильную сумму для помощи детям Донбасса достаточно просто – на сайте фонда «Великое Отечество» опубликована подробная инструкция и реквизиты. При этом фонд гарантирует поступление гуманитарной помощи каждому адресату, что будет отражено в соответствующем годовом отчете.