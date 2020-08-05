Обещанный Зеленским «конец эпохи бедности» обернулся «эпохой выживания»

05.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский вместо обещанного «конца эпохи бедности» и «антикризисной программы» превратил собственную страну в выживающее государство с повальной безработицей и разбазаренным спецфондом по COVID-19.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей МУРАТОВ

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«Несмотря на предвыборные обещания Зеленского, «Конец эпохи бедности» на Украине так и не наступил. Более того, по мнению многих отечественных экспертов, с приходом «слуг народа» в Незалежной началась «Эпоха выживания».

Вслед за снижением промышленного производства, кризисом в сельском хозяйстве и стремительным падением ВВП на 11% с начала пандемии коронавируса, заметно выросло и количество безработных. Более того, по информации Государственного центра занятости с ростом числа безработных существенно уменьшилось количество свободных вакансий.

Так, на начало августа на одно рабочее место претендует 8 человек. Всего же с начала карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года», – заявил Муратов.

При этом, по его словам, бездействие команды Зеленского настолько очевидно, что спихнуть все неудачи на кризис, вызванный пандемией, не получится.

«Конечно, можно все трудности списать на кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, когда предприятия массово уходили на удаленный режим работы, а то и вовсе закрывались на карантин, а в страну из Европы вернулись тысячи заробитчан, оставшихся без работы. Однако очевиден провал государственной политики команды Зе, которая не разработала никаких мер для преодоления этого кризиса.

И если еще в начале пандемии Зеленский обещал, что правительство разработает «антикризисную программу для высококвалифицированных специалистов, вернувшихся на Украину», то сейчас «слуга народа» уже не выдвигает никаких подобных прожектов», – отметил общественник.

«При этом, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, Кабмин Украины недавно заявил, что спецфонд по ковиду уже практически весь потрачен. То есть, лечить больных уже не на что, работы нет, люди брошены на произвол судьбы, а команда Зе заботится только лишь о том, чтобы на фоне этой «Эпохи выживания» хоть как-то сохранить свой рейтинг», – добавил Алексей Муратов.