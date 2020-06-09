Обещаный Зеленским референдум о рынке земли состоится не раньше весны 2021 года

09.06.2020, Киев, Игорь Петров

Референдум о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам пройдет, в лучшем случае, весной 2021 года, поскольку Верховная Рада должна перед этим принять закон о проведении референдума, который в настоящее время еще только готовится.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не успеем, мы не успеем и закон так быстро принять, и все поправки между первым и вторым чтением. Если мы даже до осени примем закон, то весной – возможно», – зявила депутат. Она выразила уверенность, что если народ на референдуме выскажется против нынешней редакции закона о земле, то его надо будет менять.

«Конечно, надо будет вносить изменения в законодательство. Единственным источником власти в Украине является народ. Народ выскажется – все, это закон», – сказала Верещук.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вынесет вопрос продажи сельскохозяйственной земли иностранцам на всеукраинский референдум.

Согласно последним опросам группы «Рейтинг», 53% украинцев выступают против отмены моратория на продажу земли, в то же время 70% поддерживают предоставление фермерам права продавать и дарить свои земельные паи, но исключительно украинцам и украинским компаниям.