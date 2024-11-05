«Обещать что угодно для передышки»: украинская военщина требует обмануть русских

Анатолий Лапин.  
05.11.2024 12:36
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Ради того, чтобы добиться перемирия и накопить силы для будущих сражений, Украина должна согласиться на требования России и на словах отказаться от курса в НАТО. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас нам, надеюсь, удастся остановить продвижение противника до конца года, активно противодействовать в следующем году. И следующий год, на мой взгляд, должен стать годом выхода на переговоры, которые не хотят обе стороны, которые не в полной мере реализуют планы и все остальное. Но объективно вынуждены будем. Переговоры по поводу приостановления боевых действий. Тут мой подход принципиальный – мы не закончим войну или военными способами или дипломатическими», – сказал генерал.

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Ради того, чтобы добиться перемирия и накопить силы для будущих сражений, Украина должна согласиться...
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По его мнению, Украина должна иметь «активы к этим переговорам».

«А из активов пока у нас политически и военно-политически – это невступление Украины в НАТО. Ну они думают, что совсем – для нас это на какое-то время. Наше военно-политическое руководство не может такие вещи говорить, россияне сами могут догадываться.

А мы с вами, я как информационный волонтер, могу себе позволить – я говорю, что можно обещать на время, чтобы тут нам сделать передышку, перегруппироваться, набраться сил. Можно сказать, что «да», тем более что Запад не даст, я думаю, по факту приглашение. Поэтому откупиться тем, чего нет на текущий момент, на мой взгляд, это рационально. Прагматично, тяжело, но рационально», – заявил Романенко.

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