Обещавшие автономию от США французы продолжают послушно поддерживать киевский режим

Вадим Москаленко .  
13.04.2023 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Франция


Несмотря на поездку в Китай и заявления президента Франции Эманюэля Макрона об автономии от США, на деле французы поддерживают украинскую военщину по-прежнему. Так у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного состоялась встреча с начальником Объединенного штаба ВС Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Об этом сообщается на странице Главкома ВСУ в «телеграме», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на поездку в Китай и заявления президента Франции Эманюэля Макрона об автономии от...

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Данный визит назвали четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне.

В пресс-службе отметили, что в ходе переговоров с генералом Бюркером, в частности, подробно останавливались на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах ПВО и истребителях F-16.

Залужный даже выразил готовность делиться военным опытом «с партнерами по ведению полномасштабной войны».

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