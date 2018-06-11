11.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Обещавший куркулизацию Донбасса гауляйтер подал в отставку

Председатель так называемой Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, три года назад назначенный на эту должность президентом Порошенко, подал в отставку.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook, где он перечислил свои достижения на своем посту.

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“Но главное – оживает украинская суть Донетчины. Города и улицы вернули себе исторические названия, в корридорах и кабинетах областной администрации звучит украинский язык, четыре города перевели на украинский все таблитчки и вывески”, – хвастается Жебривский.

Он говорит, что еще 9 июня встретился с Порошенко и попросил его об отставке.

“Благодарю всю свою команду за работу, спасибо жителям Донбасса за поддержку и понимание. Мы вместе с вами всему миру доказали: Донбасс – это Украина!”, – пафосно заключает Жебривский.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, он призвал Донбасс прощаться с промышленностью и готовиться к куркулизации.

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