Обещавший ликвидировать кумовство «премьер» Косово перещеголял в этом предшественников

12.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Альбин Курти не работает «премьер-министром» Косово и двух месяцев, но на ключевые посты уже расставляет близких соратников по своей партии «Самоопределение» и их родственников.

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портал отмечает, что с возвращением Альбина Курти в исполнительную власть «традиции» кумовства и семейственности в руководстве республикой только укрепились. Дело дошло даже до того, сторонники «Самоопределения» и члены их семей попали в правление Народного театра Косово. Последний случай кумовства произошел в Министерстве здравоохранения, куда на работу был устроен дядя партийного функционера Хаджии Авдулита.

Политический аналитик Шкодран Рамадани считает, что начало работы «правительства» было крайне слабым, при этом Курти не выполняет своих обещаний и питает кумовство.

«Громкие обещания, данные «Самоопределением» и Альбином Курти в прошлом, не выполняются, назначения получают не сколько те, кто этого заслуживают, сколько те, кто принадлежат к кланам и семьям. Это типичный непотизм. Старт правительства крайне слаб и имеет признаки того, что нарушения данных обещаний будет продолжаться», – подчеркнул эксперт.

Коллега Рамадани – Шемси Яшари также не видит ничего позитивного в начальном этапе работы нового «правительства», подчеркивая, что «Курти такой же, как и его предшественники, предлагает работу своему клану, родственникам и коллегам по партии». Эксперт отмечает, что Курти заманил молодых людей поддержать его, пообещав бескомпромиссно бороться с коррупцией и положить конец семейственности, поэтому молодые люди захотели попробовать этот «обещанный рай». Он напомнил, что в ходе предвыборной кампании Курти обещал, что будет править «чистыми руками», говорил, что «родня для свадьбы, а не для правительства».

«Стиль, в котором доминировало кумовство, было плох для предыдущих правительств и остается плохим и сейчас, потому после ожиданий, спровоцированных самим «Самоопределением» разочарование будет очень большим», – считает Яшари.