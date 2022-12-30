Обещавший «перемогу» еще весной Арестович сдвинул ее как минимум до конца следующего года

На Украине снова сдвинули сроки «перемоги». Обещавший весной этого года, что боевые действия закончатся через две-три недели советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что «горячо» на Украине будет как минимум до середины лета, а война не закончится до конца следующего года.

Об этом он рассказал в эфире львовского телеканала НТА передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас главная интрига – что россияне сделают с этими 200 тысячами, которые она там сосредотачивают, куда и как они их используют, сколько оружия передаст нам Запад и будет ли способна Российская Федерация на третье огромное усилие – собрать снова эти 200-300 тысяч войск в третий раз, когда мы уничтожим эти 200. Это означает, что как минимум до июля будет горячо нам всем тут.

Поскольку сразу после «горячо» война не заканчивается, то, скорее всего, мой нынешний прогноз, который, наверное, будет еще раз изменен за это время, что не раньше осени следующего года мы сможем говорить даже не о конце войны, а осторожно предусматривать уменьшение интенсивности боевых действий или что-то такое», – заявил Арестович.