Обещавший «Вешать потом», признал: В России лучше

23.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Центральная власть при Владимире Зеленском использует условия карантина, чтобы поставить провинции Украины в условия, куда более худшие, нежели в ненавистной майданщикам России.

Такое признание в эфире телеканала «ZIK» сделал мэр Днепропетровска, переименованного Верховной радой вопреки воле местных жителей в «Днепр», Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – единственная страна в мире, где в эпидемию центральная власть наоборот производит изъятие из местных бюджетов, а не помогает местным бюджетам. Я изучаю мировой опыт, даже в нелюбимой многими из нас России было принято решение о том, что регионы могут без согласия федерального правительства заниматься кредитованием друг друга. Или, например, занимать деньги под облигации на внешних рынках.

В Венгрии буквально неделю назад правительство передало мэрам городов дополнительные права по ведению ими карантина.

А я расскажу, что произошло: когда я запретил въезд в Днепр, понимая, что в Першотравянске вспышка, на меня сразу написали в прокуратуру, и областная власть моё решение отменила.

А теперь оно их сейчас догнало в результате. Потому что эта вся дрянь, я имею в виду – зараза, не наши люди, она теперь заехала в Днепр из Першотравянска. Хотя, тогда можно было принять меры и, в принципе, как-то ограничить передвижение иногородних в Днепр. Но посчитали, что действия Филатова антиконституционные, написали на меня в прокуратуру. Сейчас у нас плюс двадцать восемь, и в основном из Першотравянска», – заявил Филатов.

При этом он в ходе беседы вспомнил и предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

«У меня к Петру Алексеевичу очень контроверсивное отношение, он мне сделал много плохого, а моим близким – так много горя. Я не буду его тут защищать, но я сейчас буду говорить не как частное лицо, а как мэр миллионного города. Если мы говорим в разрезе децентрализации и прав местного самоуправления, то при Порошенко было лучше для местного самоуправления, чем сейчас. Может, у него такое видение было, может, он себе таким образом баллы зарабатывал, но мы говорим про объективную оценку», – добавил градоначальник.