Обещавший «взятие Крыма до конца лета» американский генерал уже не уверен в победе ВСУ

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Скорость и цена украинского наступления зависит только от США. Штаты могли бы дать еще больше оружия, чтобы «контрнаступ» оказался успешным, потому что это в интересах Запада.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны ускорить предоставления Украине всего, что ей нужно для победы. Я бы хотел, чтобы администрация США сказала очень четко – это для блага всех западных стран, чтобы Украина выиграла, и что мы больше не будем оправдываться по тому, сколько топлива жгут «Абрамсы» или сколько времени нужно, чтобы подготовить пилотов F-16, или что не хватит ATACMS – это неправда. Давайте покончим с этим! В этом году Украина могла бы выиграть эту войну, и скорость, и цена зависят от Соединенных Штатов», – причитал Ходжес.

Ранее, напомним, он предсказывал, что в ходе наступления украинские войска за два месяца выйдут на границы до спецоперации, а до конца лета захватят Крым.