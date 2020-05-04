«Обещаю полную безопасность» – Лукашенко заманивает в Минск лидеров стран ЕАЭС

04.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уговаривает глав государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собраться в Минске 19 мая.

О том, что он хочет их видеть у себя в гостях, Лукашенко заявил сегодня во время сеанса видеосвязи с президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с Президентом России. Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск, если, конечно, это позволит вам обстановка», – сказал белорусский президент.

По его словам Токаев и Додон (Молдова имеет статус наблюдателя в ЕАЭС) готовы прилететь, а вот визит президента РФ Владимира Путина под вопросом.

«Поскольку у них, как мы видим из СМИ, заявлений самого Путина, ситуация не очень хорошая. Но с 12 числа, я уверен, они также будут ослаблять этот карантин. Поэтому к 19 мая, если будет ваше желание посетить Минск, я с большим удовольствием вас приму, и мы будем готовы к проведению этого мероприятия», – обещает Лукашенко.

Он раскритиковал формат видеоконференций, в котором последнее время работают все мировые лидеры.

«Я не очень хорошо воспринимаю формат видеоконференций, потому что, знаете, над нами уже люди начинают смеяться. Если мы хотим серьезно обсудить вопросы, можно собраться здесь и обсудить с глазу на глаз. Пускай мы не будем огромную толпу чиновников за собой тащить, пускай там будут одна-две камеры, наши личные операторы, фотографы, которые смогут запечатлеть это событие, но мы бы встретились и поговорили здесь», – мечтает президент Белоруссии.