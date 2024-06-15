«Обещают много, дают крохи»: украинский генерал уличил союзников во лжи

Анатолий Лапин.  
15.06.2024 12:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 401
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Несмотря на возобновление американского финансирования, западные партнеры не в состоянии выполнить обещанное ранее Украине.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на возобновление американского финансирования, западные партнеры не в состоянии выполнить обещанное ранее Украине....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Нас много чему научила эта война, в том числе полугодичная пауза американцев с обеспечением вооружением и техникой, мы помним, не говоря уже о Будапештском меморандуме, обещания. Более того, мы видим, как складывается, что президент США извинился перед нашим президентом за эту паузу в поставке оружия, после чего предоставил следующий транш в размере 225 миллионов. Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы, и это после непоставок во все это время», -сказал генерал.

«Потом мы видим, еще и F-16 не зашли, и в этом транше не было ракет под Patriot. И батарею президент США сказал про батарею из Польши – это же батарея Patriot американских войск на территории Польши, но своего американского коллегу поправил президент Польши. Он сказал, что американскую зенитно-ракетную батарею Patriot он Украине не отдаст. И сделал это. И министру обороны США ничего не оставалось, как объяснить, что они не смогли, как раньше планировали, как утвердил американский президент, эту батарею Patriot передислоцировать в Украину. Вот такие отношения между нами и нашими союзниками по текущим делам и на перспективу», – заявил Романенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть