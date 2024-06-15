«Обещают много, дают крохи»: украинский генерал уличил союзников во лжи

Несмотря на возобновление американского финансирования, западные партнеры не в состоянии выполнить обещанное ранее Украине.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас много чему научила эта война, в том числе полугодичная пауза американцев с обеспечением вооружением и техникой, мы помним, не говоря уже о Будапештском меморандуме, обещания. Более того, мы видим, как складывается, что президент США извинился перед нашим президентом за эту паузу в поставке оружия, после чего предоставил следующий транш в размере 225 миллионов. Такого низкого показателя не было до этой полугодичной паузы, и это после непоставок во все это время», -сказал генерал.

«Потом мы видим, еще и F-16 не зашли, и в этом транше не было ракет под Patriot. И батарею президент США сказал про батарею из Польши – это же батарея Patriot американских войск на территории Польши, но своего американского коллегу поправил президент Польши. Он сказал, что американскую зенитно-ракетную батарею Patriot он Украине не отдаст. И сделал это. И министру обороны США ничего не оставалось, как объяснить, что они не смогли, как раньше планировали, как утвердил американский президент, эту батарею Patriot передислоцировать в Украину. Вот такие отношения между нами и нашими союзниками по текущим делам и на перспективу», – заявил Романенко.