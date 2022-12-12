«Обескровить украинскую армию»: Пригожин озвучил главную цель бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

12.12.2022  19:06 (Мск), Москва
Фёдор Иванов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Россия, Украина


Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ выводится из Бахмута из-за больших потерь.

Отвечая на вопрос издания «Политнавигатор», Пригожин заявил, что нельзя с точностью сказать как потери ВСУ повлияют на сложившуюся ситуацию. Также бизнесмен отметил, что командир бригады – безукоризненно мужественный человек.

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал информацию о том, что 93-я отдельная механизированная бригада ВСУ...

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«Наша задача – уничтожить как можно больше солдат противника и обескровить украинскую армию, но это не значит, что мы не относимся к бойцам с уважением»,- приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее петербургский бизнесмен заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» всегда защищали интересы России.

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