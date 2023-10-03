«Обескровленные ряды ВСУ пополняют мобилизованными 50+» – украинский военкор

На смену погибшим, раненым и вымотанным солдатам ВСУ украинское командование отправляет необученных мобилизованных предпенсионного возраста.

Об этом на канале «Alpha Media» заявил украинский военкор Тарас Деркач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню одну бригаду на одном участке фронта, когда были большие потери. Понятно, что бригада уже обессиленная, обескровленная, нужна замена. Нужна ротация, говорит, потому что те ребята, которые остаются, психологически, физически уже вымотались, всё, их нужно менять. Окей, им дают пополнение, приходит это пополнение несколько сот людей. А на это пополнение смотреть без жалости нельзя, потому что это люди под 50-50+, у них там своих огромных проблем хватает, и они не обученные.

Даже если они были когда-то в армии, они уже всё забыли. А их подготовка там где-то, она, типа, значится как три недели, но в действительности это была огромная проблема, они ничему не обученные, и их надо сразу кидать в сектор на передовую. То есть они должны поменять людей и сразу вступать в бой. Эти люди не обстрелянные, ладно, обстреливаются на фронте, но они не обученные», – сказал военкор.