«Обескровленные ряды ВСУ пополняют мобилизованными 50+» – украинский военкор
На смену погибшим, раненым и вымотанным солдатам ВСУ украинское командование отправляет необученных мобилизованных предпенсионного возраста.
Об этом на канале «Alpha Media» заявил украинский военкор Тарас Деркач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я помню одну бригаду на одном участке фронта, когда были большие потери. Понятно, что бригада уже обессиленная, обескровленная, нужна замена. Нужна ротация, говорит, потому что те ребята, которые остаются, психологически, физически уже вымотались, всё, их нужно менять. Окей, им дают пополнение, приходит это пополнение несколько сот людей. А на это пополнение смотреть без жалости нельзя, потому что это люди под 50-50+, у них там своих огромных проблем хватает, и они не обученные.
Даже если они были когда-то в армии, они уже всё забыли. А их подготовка там где-то, она, типа, значится как три недели, но в действительности это была огромная проблема, они ничему не обученные, и их надо сразу кидать в сектор на передовую. То есть они должны поменять людей и сразу вступать в бой. Эти люди не обстрелянные, ладно, обстреливаются на фронте, но они не обученные», – сказал военкор.
По его словам, самые совестливые полевые командиры вынуждены создавать импровизированные полигоны, где украинская техника стреляет над головами новоприбывших, чтобы те перестали бояться огня на передовой.
«Поэтому если у комбрига, у замкомбрига, у начальника штаба, у комбатов есть совесть, и они понимают, что нельзя неготовых людей кидать на передовую, они как делают: они находят где-то за несколько километров от линии фронта какой-то участок, делают там полигон и дают, хотя бы ещё неделю. И говорят, ребята, которые остаются ещё на передовой, ну потерпите ещё немного, этих надо хоть немного научить. И прогоняют их через этот импровизированный полигон. Доходит до того, что медичка, тактичка и хотя бы первичные обстрелы, когда, грубо говоря, сзади ставится БТР и над головами стреляет, когда они в окопе лежат, чтобы они чувствовали, что такое активный бой», – рассказал Деркач.
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