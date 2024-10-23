Обеспеченные россияне активно скупают курортную недвижимость Крыма

Любовь Смирнова.  
23.10.2024 19:49
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Украина


Крым сейчас с точки зрения рынка недвижимости – это Сочи перед Олимпиадой.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказала директор агентства недвижимости, юрист Алёна Морозова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым сейчас с точки зрения рынка недвижимости – это Сочи перед Олимпиадой. Такое мнение...

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«Надо понимать, что есть рынок апартаментов, курортной недвижимости со своим покупателем. И есть рынок городской недвижимости, которую чаще приобретают крымчане. Если мы будем говорить о рынке курортной недвижимости, там огромный процент тех, кто приобретает недвижимость из других регионов – это Москва, Санкт-Петербург и Север.

Если недвижимость приобретается для инвестиций, либо для краткого проживания в летний период, а в основное время для сдачи в аренду, то там будет и управляющая компания, и высокие требования к качеству объекта. Хотя сейчас даже в городской недвижимости оно растёт, покупатель становится всё более избалованным», – отметила она.

Руководитель одной из компаний-застройщиков Крыма Тимур Власенко уточнил, что при планировании жилых комплексов на Западном побережье Крыма расчет делался не на местных покупателей, а на жителей Русского Севера.

«Мы понимали, что 10% – это внутренний спрос, 40-50% – это инвестиционная составляющая, а остальное – наша внутренняя миграция из тяжёлых климатических условий на комфортную пенсию в солнечную Евпаторию, где песчаные пляжи, безбарьерная среда и мягкий климат. Это формирует спрос на качественную инфраструктуру», – пояснил эксперт.

Он добавил, что крымчане также активно инвестируют в жилье бизнес-класса, пока регион недооценён.

«Раньше клиент с материка ориентировался на покупку недвижимости в Сочи. И когда стоимость дошла до предельного уровня, начал искать альтернативу – и увидел Крым.  Да, сегодня ещё не понимают всю ценность, не понимают историю, культуру, но всё равно уже инвестируют.

Идут большие продажи объектов премиального класса по стоимости 300 тыс руб за 1 м², при том, что ещё 3-4 года назад такими цифрами могла похвастаться только Ялта», – заключил Власенко.

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