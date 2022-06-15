«Обеспечим всех поголовно» – в России создадут реестр питьевой воды

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Российские регионы неравномерно обеспечены водой.

Об этом сегодня на пленарном заседании Госдумы РФ заявил министр природных ресурсов Александр Козлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Норма запаса воды на человека – 220 литров в сутки. В нашей стране обеспеченность неравномерная. На севере она превышает 500 литров, а на юге может не дотягивать до 100. Недостаток компенсируется поверхностными водами, но они не везде есть, и качество их разное. Поэтому мы усиливаем геологоразведку подземных источников. Мы приступаем к поиску воды в Карелии, Калмыкии, на Камчатке, в Бурятии, Чечне, ХМАО, Хабаровской, Калининградской, Астраханской, Курганской, Амурской, Еврейской и Иркутской областях», – сказал Козлов.

В России будет создан общегосударственный реестр питьевой воды, благодаря которому будут контролировать рациональное использование водных ресурсов.

«Главный ресурс — это питьевая вода. На сегодняшний день в стране выдано 52 тысячи лицензий на поиск и добычу питьевых и технических подземных вод. При этом почти 80% этих лицензий на федеральном уровне мы не видим, так как с 2014 года полномочия по их выдаче переданы регионам», – сказал Козлов.

Но с 2022 года благодаря поправкам в закон о недрах все субъекты обязаны загружать свои данные о лицензиях, в том числе архивные, в федеральную систему лицензирования недропользования.

«В частности, на основе этих данных мы создадим общегосударственный реестр питьевой воды. В нем соберут все базы данных о лицензиях, запасах, уровне добычи и потребления. Мы сможем оперативно контролировать рациональное использование водных ресурсов, просчитывать потребности и перераспределять наши силы, деньги по поиску воды в определенные регионы, которые нуждаются в этом», — заключил Козлов.

Пилотным регионом стала Тульская область, следующими – Калужская область, Ставрополье и Чеченская республика.