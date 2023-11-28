Обеспечивать безопасность России должна не только «линия Суровикина», но и «линия Патрушева»

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Безопасность России должна не только «линия Суровикина» в зоне СВО, но и «линия Патрушева» (министра сельского хозяйства РФ), о которую «должны разбиться все попытки врагов организовать голодные бунты».

Об этом сегодня на пресс-подходе заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть еще одна линия, важнейшая линия защиты стабильности внутри страны. Это линия Патрушева – обеспечение продуктами питания без роста на десятки процентов, особенно к новому году. Это задача для правительства, а не только для Минсельхоза – эту линию держать всеми возможными способами с мобилизацией губернаторов и всех министерств», – сказал Нилов.

Он отметил такие негативные процессы как рост на тарифы на электроэнергию для аграриев, отсутствие для них компенсаций за топливо и готовящийся полный запрет на экспорт зерна.