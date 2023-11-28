Обеспечивать безопасность России должна не только «линия Суровикина», но и «линия Патрушева»

Елена Острякова.  
28.11.2023 18:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 743
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, Цены


Безопасность России должна не только «линия Суровикина» в зоне СВО, но и «линия Патрушева» (министра сельского хозяйства РФ), о которую «должны разбиться все попытки врагов организовать голодные бунты».

Об этом сегодня на пресс-подходе заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Безопасность России должна не только «линия Суровикина» в зоне СВО, но и «линия Патрушева»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Есть еще одна линия, важнейшая линия защиты стабильности внутри страны. Это линия Патрушева – обеспечение продуктами питания без роста на десятки процентов, особенно к новому году. Это задача для правительства, а не только для Минсельхоза – эту линию держать всеми возможными способами с мобилизацией губернаторов и всех министерств», – сказал Нилов.

Он отметил такие негативные процессы как рост на тарифы на электроэнергию для аграриев, отсутствие для них компенсаций за топливо и готовящийся полный запрет на экспорт зерна.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть