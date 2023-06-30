Обезлюдевшие территории Украины заселят выходцами из Гватемалы и Гондураса – Соскин

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Украинская власть уничтожает на войне самую пассионарную часть своего населения, опасаясь, что оно затеет революцию. Жертвы колоссальны, при этом страна теряет население, освобождая территории под будущее заселение их выходцами из стран третьего мира.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, которые пришли к власти, хотят, чтобы не было революции, для этого уничтожаются пассионарии, украинцы на войне. Уже, я думаю, раненых, уничтоженных, наверное, тысяч 250. Это очень много, правда. Сейчас наступление – еще больше. Людям нравится в войнушку играть», – сказал эксперт.

При этом он считает логичными попытки отвоевать потерянные территории.

«Но не ценой уничтожения миллионов украинцев. Это территория безлюдная, разрушенная, ее заселят я вам сказал, кем. Это выходцы из Гондураса, Гватемалы, Никарагуа – там их очень много, отличное будет время. То есть вы освобождаете территории, чтобы они туда заехали – ну, здорово делаете, здорово. И заодно себя перерабатываете, чтобы вас не было, в небытие уходите», – заявил Соскин.