Обезумевшему Киеву ничего не остаётся, кроме теракта на ЗАЭС – Дандыкин

Удары по Запорожской АЭС с попыткой ее захвата – однозначно будут: киевской власти ничего не остается, как осознанно идти на самые жуткие провокации. Но факты говорят другое: около 10 тысяч украинских военнослужащих уже сдались в плен, и это серьезная цифра.

Об этом в программе «Акцент дня» заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что ситуация развивается в русле информационной гибридной войны – что-то надо показывать. Так сложилось, что сейчас 45 дней самые главные хозяева не будут давать денег и, судя по всему, и оружие. Этот каждый день дорогого стоит в этой ситуации, поэтому надо показывать что-то такое – элементарно 100-200 метров зашли в «серую зону», два дома отбили, уже «перемога». Вот такой «перемогой» они в общем-то живут практически с осени прошлого года», – пояснил он.

Однако в контексте сложившейся ситуации и потребности в медийной «бомбе», Зеленский готовит захват Запорожской АЭС, несмотря на предупреждения не играть с ядерным объектом.

«Дело в том, что им ничего не остается делать, как попробовать. Ведь и химическое оружие пытаются применить, и те же фосфорные бомбы. Да много чего. Ту же в общем-то разрушили дамбу Каховской ГЭС. Это экология, и люди пострадали, погибли. Ну, уподобляться, конечно, в такой ситуации им?.. Вверху над Киевом тоже есть ГЭС и такая же дамба. И, соответственно, что было бы с Киевом? Потому что в этом плане Киев обречённый город. Мы действуем по другим правилам. Кому-то это может быть и не нравится, но, тем не менее, такой гуманизм, и по отношению к пленным, ко всему, так или иначе будет сказываться», – считает эксперт.

Он пояснил, что в последнее время в плен стали сдаваться насильно мобилизованные ВСУ-шники.

«Мы видим, что 10 тысяч человек вышли по каналу «Волга». Это очень много, это две с половиной бригады! Это – те, кто подходят и сдаются вместе с оружием, и в общем-то выходит на частоты – это уже речь идет о группах. Не два-три человека, а больше 10 тысяч человек. И, конечно же, им хвастаться особо нечем. По сути дела, наступает осень, этого очень побаиваются, а дальше зима. На юге зимы тоже не очень простые – пронизывающий ветер, холода и все остальное. А вот как они сейчас будут из этого «контрнаступа» выходить, окапываться и занимать оборону – это вопрос. Потому что в отличие от нас, когда мы создали эту оборону на три эшелона, на три линии, у них такой возможности нет. Кроме, может быть, Донецкого направления, где они достаточно давно это делали, еще с 2014 года. Поэтому опасение такое есть у них, что в оборону не дадут войти. Отсюда россказни про «контрнаступ», который превращается в наступление на двух направлениях», – уверен Дандыкин.

По его словам, при подавляющем преимуществе нашей авиации, при пристреле на левом берегу и всех островах, и, соответственно, на всех линиях обороны, при профессионализме и мотивации наших бойцов, которые уже год как мобилизованы – все это превратится для Украины в очередные потери.

«Никто не отменял замысел специальный военной операции, денацификацию. Показательный пример в Канаде с этим недобитым дедушкой-бандеровцем, и никто не отменял демилитаризацию. Никто не отменял освобождение Донбасса и всех наших новых четырех территорий», – подчеркнул Дандыкин и напомнил, что еще, как минимум, четыре региона – Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области – должны быть освобождены от укронацизма.