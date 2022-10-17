Обезумевший режим Санду устроил беспредел в центре Кишинева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Воскресным вечером 16 сентября в Кишинёве произошло экстраординарное событие. Впервые в истории Молдовы власти разогнали митинг протеста и снесли палаточный лагерь протестующих.

Такое не позволяли себе ни коммунист Владимир Воронин, ни серый кардинал молдавской политики Влад Плахотнюк, которых именовали «диктаторами». Не поднялась рука подавить протесты и у «травоядного» Игоря Додона, хотя повод для этого был более чем существенный – пандемия COVID-19 и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Зато на это с лёгкостью пошла Майя Санду, превращающая Молдову в «Украину в миниатюре».

В этот день состоялся очередной митинг протеста, организованный партией «Шор», к которому присоединились Партия коммунистов и ряд других политических сил. Митинг был заявлен на центральной площади Кишинёва – площади «Великого национального собрания» (бывшая площадь Победы), однако доступ на площадь был перекрыт полицейским кордоном.

На импровизированном митинге, который состоялся прямо посреди бульвара Штефана Великого, было заявлено о создании Комитета национального спасения, в который, помимо Илана Шора, вошли «человек номер два» в его партии Марина Таубер, находящаяся под домашним арестом, а также депутат Парламента от Партии коммунистов, телеведущий Константин Старыш, бывший замглавы Генинспектората полиции Кишинёва Георгий Кавкалюк, возглавляющий партию «Строим Европу дома», и ряд других известных политических фигур.

Участники митинга вновь развернули палатки прямо на проезжей части бульвара Штефана Великого. Однако спустя несколько часов полицейский спецназ очистил от палаток проезжую часть улицы, а заодно снёс палаточный лагерь у стен парламента и президентского дворца.

Полицейские сваливали палатки в кучу вместе с оставленными там личными вещами и документами людей. Полиция объяснила свои действия решением комиссии по чрезвычайному положению, согласно которому протесты запрещены на протяжении всего периода ЧП, за исключением четырёх часов в воскресные дни.

Действия полиции по сносу палаточного городка ожидаемо одобрила и Майя Санду, без личного распоряжения которой эта полицейская акция была бы невозможна.

Скорее всего, у Санду, известной своим истерично-депрессивным характером, просто сдали нервы на фоне катастрофического падения рейтинга и обилия неразрешимых внутренних проблем.

Дополнительным мотивом для разгона протестного лагеря стал проходящий сегодня визит президента Грузии Суламе Зурабишвили, которой незачем лицезреть массовое недовольство прозападным режимом.

Воскресный беспредел вызвал бурную реакцию даже тех сил, которые стояли в стороне от протеста. Партия социалистов опубликовала декларацию, в которой «решительно осуждает нарушение властями конституционного права граждан на протесты».

«Применение силы по отношения к простым людям – преступно. Несмотря на любые субъективные оценки, право граждан на протест, выражение своей позиции в рамках акций прямого действия, – незыблемо. В случае несоблюдения законных требований протестующими, окончательное решение принадлежит суду, а не полицейскому с дубинкой. Никто не вправе заменить суд и быть выше Закона», – говорится в декларации ПСРМ.

Осудил действия полиции и почётный председатель ПСРМ, экс-президент Игорь Додон, чьё дело рассматривается в Высшей судебной палате.

«При плохом режиме Плахотнюка наши палатки почти год простояли перед зданием парламента и их никто не трогал. Санду поступает хуже, чем Плахотнюк», – заявил Додон.

Экс-президент призвал к объединению всех сил, выступающих против нынешней власти.

«Убеждён, что сейчас нужно отложить в сторону все разногласия между теми или иными политическими силами. Всем нужно консолидироваться против режима Майи Санду и её партии», – отметил Игорь Додон.

Примечательно, что другие участники платформы «Общая повестка», такие как мэр Кишинёва Ион Чебан или партия «Гражданский конгресс» под руководством Марка Ткачука, никак не отреагировали на полицейскую акцию.

В телеграм-канале Чебана последние записи посвящены байк-шоу и спортивным праздникам в выходные дни, а также открытию памятника бывшему румынскому министру иностранных дел Титулеску в сквере его имени. В канале «Гражданского конгресса» последняя запись датируется субботой, а Марк Ткачук в одной из соцсетей вновь назвал протест партии «Шор» «удобным и безопасным для власти».

Бывший вице-премьер и министр экономики Александр Муравский прокомментировал действия режима Санду в свойственной ему ироничной манере:

«Сейчас у власти – европейски настроенные демократы, либералы, выступающие за права человека, за свободу собраний, за все демократические ценности. Но как только это выйдет за установленные ими рамки, то они не будут, как ранее коммунисты, выпускать неподготовленных пацанов, а будут выпускать хорошо экипированных полицейских, которые, если надо, будут дубинками, водометами наводить демократический порядок. Вот и вся разница между коммунистической диктатурой и либеральной демократией».

Пойдя на беспрецедентный разгон протеста, Санду и её власть укрепила поддержку среди своего электората. Это вполне соответствует её образу «железной леди», сильной рукой очищающей страну от «воров», «коррупционеров» и «пятой колонны Кремля». Она вызвала ещё большую ненависть со стороны левых и значительной части центристских избирателей. Впрочем, это никак не смущает Санду и её западных кураторов.

Рискнём предположить, что диктаторский режим Санду ещё больше усилится в ближайшее время. Репрессивный аппарат будет задействован в отношении всех недовольных, в том числе, внешнеполитическим курсом Санду, которая уже пообещала «защитными мерами», «если Россия каким-то образом осмелится посягнуть на безопасность и суверенитет Молдовы».

Любому недовольному может быть прикреплено клеймо «путинского агента влияния» и выдвинуто обвинение по статье 337 УК РМ «Измена родине». В дальнейшем возможно продление режима чрезвычайного положения и отмена местных выборов в следующем году, на которых шансы на победу у правящей партии «Действие и солидарность» невелики.

С другой стороны, режим предпримет все усилия для внесения конфликта в ряды оппозиционных сил. Пробным камнем было создание «Общей повестки» и взаимные обвинения лидеров оппозиционных партий в сотрудничестве с правящей властью.

В дальнейшем правящая власть и её западные кураторы могут запустить на левом фланге лояльный псевдооппозиционный проект, такой как «проевропейские левоцентристы». На эту роль уже претендует аксакал молдавской политики Дмитрий Дьяков.

Расправа с протестным лагерем партии «Шор» должна стать горьким уроком для всех, кто испытывает иллюзии относительно каких-либо правил игры с нынешней властью. С этим режимом нельзя договориться.

В отличие от слюнявых левых, занимающихся «объединением общества», нынешняя власть пойдёт на любой беспредел, чувствуя за спиной поддержку западных хозяев. У молдавской оппозиции, включая Гагаузию и другие «мятежные регионы», не остаётся иного выбора, кроме как идти до конца в противостоянии с обезумевшим режимом «жёлтых шарфов».