Украина должна взорвать газопровод, идущий по её территории из России в Европу.

Об этом в интервью украинской телеведущей-нацистке Янине Соколовой заявил убеждённый бандеровец, главный сержант батальона БПЛА 47 бригады ВСУ Рустам Мустафаев с позывным «Легион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы ещё и газопровод подорвал, который проходит через Украину. Но, как военный, я не могу этого сделать, нужно решение кого-то сверху. Нужно показать, что ни на какие переговоры мы не готовы. Отрезать абсолютно всё», – безумствовал Мустафаев.

По его мнению, российское ядерное оружие не страшно для Украины, которая пережила Чернобыльскую катастрофу.

«Я считаю, что российское ядерное оружие не так страшно, как говорят, особенно если учитывать, сколько у России осталось пригодных боеголовок. Та даже если бы они все были пригодны – это не так страшно.

Все сравнивают с ЧАЭС, но что было там… и прилёт ядерной боеголовки – это несравнимо, площадь поражения совсем другая», – подытожил бандеровец-«эксперт».