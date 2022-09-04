«Обезьяны с гранатой». Военно-патриотическое воспитание по-украински, как путь в реанимацию

Новости Украины

Накануне вся Украина обсуждала резонансное ЧП в Чернигове. Там на проходившей под открытым небом выставке боеприпасов (!!!) сдетонировал снаряд. Как результат – шестеро детей ранены, а один оказался в реанимации.

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Причиной взрыва стала неудачная попытка десятилетнего мальчика подружиться с ручным противотанковым гранатометом. Мальчик взял РПГ в руки и нажал на курок. В итоге его оглушило, а мама и брат были отправлены в медпункт. При этом другому ребёнку пришлось зашивать руку, а ещё один малыш – двухлетка – в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Ранения и контузии получили также трое взрослых. Снаряд из гранатомета попал в крышу одной из соседних частных новостроек.

«На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция со сработавшим боевым оружием. Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», – сообщил подробности губернатор области Чаус.

По данным местного телеканала «Суспільне», пострадали четверо детей и трое взрослых. «Стало известно, что РПГ держал и нажимал на курок (в результате чего оружие и сработало) 10-летний мальчик. Его оглушило, сейчас он с мамой и 12-летним братом в травмпункте, осматривают врачи».

Черниговский горсовет моментально открестился от произошедшего, заявив, что не давал разрешения на проведение такого мероприятия. А в полиции подчеркнули, что расследовать дело будет ГБР – Государственное бюро расследований. Хотя козе понятно, что гора боевого оружия и боеприпасов не могла вывезти себя в исторический центр города (мероприятие проходило под стенами областного художественного музея имени Галагана на Валу) сама и, тем более, – без ведома штатских и военных властей. Как-никак в стране военное положение.

Резонанс вышел столь громким, что в тот в день этому ЧП посвятил часть своего традиционного видеообращения Владимир Зеленский. Как и черниговская мэрия, он тоже сделал вид, будто не имеет к происшествию никакого отношения:

«К сожалению, имеем сегодня абсолютно недопустимое событие – в городе Чернигов днем ​​на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших – дети. Маленький мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и будут. Я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось».

Понятно, что не лично Зеленский поднес малышу противотанковый снаряд. Однако случившееся – прямой результат проводимой с ведома и попустительства властей политики. Точно такую же горе-выставку устраивали на день незалежности в Киеве на Крешатике. И там тоже были семьи с детьми и только по счастливой случайности никто не пострадал.

И это не единичные случаи. Вся украинская лента новостей переполнена сообщениями вроде этого:

«Пьяный мужчина бросил в группу детей гранату из окна квартиры в Днепре. Как сообщает местная полиция, он находился в момент происшествия в состоянии сильного алкогольного опьянения. Злоумышленник выбросил опасный боеприпас из окна квартиры на седьмом этаже. В результате происшествия пострадал один ребёнок, он госпитализирован, но его жизнь вне опасности. Взрыв гранаты также повредил припаркованные поблизости машины. После атаки 54-летний местный житель забаррикадировался в квартире, но после его задержали силами спецназа. Во время обыска в его квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили ещё две боевые гранаты и патроны. В полиции не исключили, что боеприпас мужчина получил во время бесконтрольной раздачи вооружения».

Справедливости ради, таких сообщений хватало и в предыдущие 8 лет. Так, в феврале 2021 года в одном из спальных районов на окраине Киева граната разорвалась прямо на детской площадке – посреди жилых домов. Что лишь подтверждает прямую причинно-следственную связь между открытым украинской властью окном Овертона войны на Донбассе и ростом криминала в тылу.

А в июле 2019 года взрыв гранаты на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области привел к ранениям шестерых детей: «Предварительно установлено, что во время игры с неизвестным предметом он взорвался, в результате чего 6 детей получили травмы различной степени тяжести», — говорилось в сообщении Нацполиции.

И таких случаев – сотни.

Можно, конечно, лицемерно сокрушаться по поводу регулярно происходящих «почему-то» и «вдруг» ЧП и делать вид, что власти тут ни причем. Однако в данном случае роль «обезьяны с гранатой» играют не дети – с них какой спрос в таком возрасте – а именно взрослые, дающие добро на такие выставки, приучающие детей с малых лет к оружию и при этом разглагольствующие о пользе такого, с позволения сказать «военно-патриотического воспитания» с младых ногтей.

Тем более, что в том на Черниговщине уже был подобный случай, когда же «герои АТО» приперлись в школу с гранатометом, тогда тоже закончилось с жертвами. Так что выходит, семь лет никого ничему не научили.

Не меньшую ответственность несут и родители. Мамаше, додумавшейся притащить на выставку боеприпасов двухлетнего сына по-хорошему надо голову открутить за такой способ проведения досуга с детьми. Впрочем, и это тоже – прямое следствие целенаправленной и курируемой сверху идиотизации украинского населения.

Самое грустное тут то, что подобные инциденты не прекратятся даже после окончания войны. Еще долгие десятки лет после нее на улицах украинских городов будут выяснять отношения с помощью автоматных очередей и боевых гранат, на детских площадках будут взрываться боеприпасы, тысячи украинцев будут калечиться на разорвавшихся минах, а работа сапера на разминировании десятков тысяч заминированных гектаров земли станет одной из самых востребованных и прибыльных.