Обглоданные кости как олицетворение «украинской идентичности»

На просторах «Неньки» развернута широкая деятельность по утверждению «украинской идентичности». Данное словосочетание превратилось в речевку-кричалку, при помощи которой методично зомбируют коллективный мозг населения с официальных трибун, из телеэфиров и со страниц провластных изданий (впрочем, других тут нет) – короче, чуть ли не из каждой собачьей будки. Происходит это на основе закона, принятого еще в конце прошлого года и ныне насаждаемого хунтой с усердием загнанной в угол крысы. Оно и понятно: предчувствуя неизбежное фиаско, свора Зеленского по всем правилам прибегает к традиционному последнему пристанищу негодяев – националистическому фанатизму.

Сей закон, озаглавленный «Об основных принципах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности», вроде бы по-научному формулирует «составляющие госполитики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, а именно национально-патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание и гражданское образование» и проч. Но на самом деле, если содрать с этой зауми словесную бюрократическую шелуху, станет ясно, что он преследует две основных цели. Это полное искоренение канонического Православия и русской культуры, прочно связанных между собою. И, соответственно, насаждает церковный раскол, сатанизм и наци-хуторянское бескультурье.

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Примеров проявлений его подлинной сущности можно приводить сотни. По отношению к Церкви – это захваты храмов, избиения священников и мирян, оскорбления веры и кощунства. Вот лишь некоторые, самые вопиющие.

26 ноября на территории Киево-Печерской лавры неизвестными были устроены погромы в нескольких зданиях монастыря, где оставались насельники, отказавшиеся покидать свою обитель. Злоумышленники выбили оконные рамы, сломали и сорвали жалюзи и электропровода, разбросали свечи возле корпуса. Повредили ризницу, бухгалтерию, канцелярию и ювелирную мастерскую. Монахи опознали в погромщиках типов, которых видели накануне вечером возле храма преподобного Сергия Радонежского.

Это единственный лаврский храм, где сегодня проходят богослужения, потому что весь монастырь, как известно, незаконно отобран у УПЦ властями в пользу ПЦУ. Храм прп. Сергия находится недалеко от входа в лавру, и монахи и духовенство служат теперь там. Так вот братия засвидетельствовала, что эти самые сатанисты-активисты во время службы развесили на деревьях возле церкви обглоданные кости (!) А в Лавру их пропустила полиция, которая никого из прихожан не пускает.

Еще один, гораздо более ужасающий пример – нападение пэцэушных раскольников, которым помогала полиция и погромщики в военной форме, на монастырь в честь Рождества Богородицы в Черкассах 20 ноября 2023 года. Погромщики нанесли четырем человекам тяжелые увечья: сотрясение мозга, различные переломы и резаные раны. Особенно жестоко был травмирован иерей Сергий Пащенко: ему теперь предстоит сделать несколько операций по вживлению титановых пластин в кости черепа…

Это все стало следствием действий маргинальных «идентификаторов», вдохновляемых и законом об «идентичности», и связанным с ним законом о полном запрете УПЦ, принятом в первом чтении 19 октября. Бандиты поняли, что у них развязаны руки и им дан карт-бланш на полный «беспредел».

Параллельно псевдоучеными всех мастей проводятся разного рода «научные» конференции на темы церковной украинской «идентичности», провоцирующие новые бесчинства. Все это зиждется также и на Фанарской концепции создания с теми же целями раскольнической ПЦУ, что эксперты увязывают с линией США и Ватикана на разрушение мирового Православия.

Аналогичная ситуация складывается и культурой. Например, в середине ноября в Киеве демонтировали памятник Пушкину – самый известный в столице да и, пожалуй, во всей Украине. Вот что об этом акте вандализма рассказывает наш давний знакомый, русский киевлянин, бывший преподаватель русского языка и литературы Иннокентий:

«Идентифицированные», вернее, инфицированные вирусом нацизма уроды беснуются уже по полной программе. А ведь я помню этот монумент с детства, с 1962 года, когда его поставили. На нем было написано «Александру Сергеевичу Пушкину от украинского народа». На мове, замечу, написано… Мы приходили к нему, возлагали цветы, гуляли рядом по Пушкинскому парку… Теперь утверждается, что он «имперец» и этому народу не нужен. Его долго оскверняли, обливали краской, писали на нем гадости, теперь снесли. И знаете, что предлагается поставить на его пьедестал? Собаку Патрона, которая типа была национально «свидомой» и умела отличать родные украинские мины от российских. Представляете, какое оскорбление для гения?.. Ну, значит, пусть этот народ имеет то, что имеет – упырей, бандер и прочих нацистских идолов. Кстати, Пушкинский парк, который был заложен еще при Царе-батюшке в 1898 году и назван в честь «солнца русской поэзии» к его 100-летию, тоже переименовали. Теперь он носит поганое имя члена ОУН-УПА некоего Ивана Багряного. А проспект Победы, на котором парк находится, назвали Берестейским – великая Победа последышам Гитлера не нужна. В Киеве также запрещено публичное использование любого «русскоязычного культурного продукта». Вот из таких элементов и складывается вся их «идентичность»…».

Здесь добавим еще, что по всей стране только за 2022 год демонтировали около 40 памятников Пушкину. Его произведения запрещено использовать в школьной программе, вместе с книгами Толстого, Лермонтова, Тургенева и других классиков мирового уровня. Взамен же предлагаются учебные курсы всяких извращенцев истории вроде канадского «поэта» и «филантропа» Ивана Куцыка, бандеровца, сбежавшего от Красной Армии в Канаду, а после распада СССР заключившего договор с украинским минпросвещения на запудривание юных мозгов наци-брехней. Уроки по «национально-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию», подобные тем, что показал канал NBC о лагере батальона «Азов» под Киевом, где детей обучают речевкам о необходимости «убивать москалей», «украинском Крыме и Кубани», «Москве в руинах» и т. д.

А также уроки по половым извращениям, содомии и «гендерному равенству». И даже по садизму с сатанизмом. Последними очень озаботился лично Зе-фигляр, который пригласил стать послом Украины и заняться «возрождением украинских школ» знаете кого? Художницу-сатанистку из Штатов некую Марину Абрамович. Ту, которая участвовала в отвратительнейшем проекте «ДАУ. Дегенерация» российского режиссера-либерала Ильи Хржановского, где для съемок сцен «эротических» истязаний и пыток использовались младенцы-сироты из детского дома в Харькове.

Вот как отозвалась на эту новость известный блогер-антифашист Мирослава Бердник:

«Теперь Зеленский предлагает этой сатанистке заняться… украинскими школами! И почему я не удивлена, что именно сейчас начались попытки уничтожить на Украине Церковь Христову?».

В бытовой сфере начинается полное выдавливание русского языка из магазинов, аптек, кафе и т.п. Нередки случаи, когда людям, обращающимся по-русски, «ставят на вид» и отказывают в обслуживании.

«Вы представляете, мне в аптеке отказались продать корвалол. Только потому что я обратилась к аптекарше по-русски! – возмущается супруга Иннокентия Эльвира. – А когда я ей сказала, что даже согласно «языковому» закону это именно она обязана говорить со мной или на украинском языке, или на том, на каком я пожелаю, если я им не владею, обхамила меня и закрыла прилавок. Хотела я до начальства дойти, но у меня подскочило давление, и я решила не связываться… И такие случаи, судя по соцсетям, далеко не единичны. Хотя это ведь Киев, а не какой-то Львов-Бандерштадт…».

Параллельно власть готовит создание отрядов по «утверждению укроидентичности», которые должны будут осуществлять свою деятельность при ЖЭКах и сельсоветах. В их функции планируется включить контроль за каждым жителем на подведомственной территории на предмет соответствия «идентификационному» закону. Следить за всеми подозрительными, составлять отчеты-доносы для «компетентных органов». И принимать меры для наказания уклонистов – как минимум, как в «Бриллиантовой руке»: «Отключим газ!»

Ну и наконец о том, как выглядит эта самая «национальная идентичность» на международном уровне. Не так давно украинская делегация в ПАСЕ передала во дворец Совета Европы мазню под названием «Надія» («Надежда»), чтобы заменить ранее висевшее там российское полотно.

«Эта картина заменила русскую, и мы никогда не позволим России заменить и уничтожить украинскую культуру, традиции, язык и идентичность», – заявила глава делегации.

«Вы посмотрите на эту бездарную пропагандистскую шароварщину, ну просто слов нет, – комментирует Иннокентий. – Хорошо еще, что хоть бордюры и мусорники, раскрашенные в желто-синий цвет, не передали. Впрочем, что с них взять, с болезных…».