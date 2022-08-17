Обидчивый московский скульптор потребовал у Севастополя денег

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Московский скульптор Равиль Юсупов подал в суд за использование его скульптуры для благоустройства Севастополя.

Фигура девушки «Сидящая на скамье» в сквере на проспекте Октябрьской революции точь в точь повторяет скульптуру «Отдыхающая» в парке Пятигорска, которую изготовил Юсупов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Исковое заявление о защите авторских прав поступило в Гагаринский районный суд Севастополя. Член Московского союза художников просит признать севастопольскую скульптуру плагиатом и демонтировать ее, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда и компенсацию за нарушение исключительного авторского права на произведение искусства.

скульптура в Севастополе

«В настоящее время по делу назначена судебная искусствоведческая экспертиза, которая должна будет разрешить вопрос, являются ли вышеуказанные скульптуры идентичными или «Сидящая на скамье» на проспекте Октябрьской революции может быть признана творчески самостоятельным произведением», – уточнили в пресс-службе суда.

скульптура в Пятигорске

Реконструкцию сквера за средства правительства Москвы проводило севастопольское ООО «Севпроектмонтаж», которого правительство Севастополя определило единым поставщиком услуги. Работы были завершены в 2021 году.

Скульптуры Юсупова пользуются популярностью для украшения городских пространств. Но не всегда подрядчики используют творения автора с его согласия. В сентябре 2021 года скульптор отсудил 100 тысяч рублей у компании «Техно трейд С» за использование образа сидящей девушки «Курортница» при благоустройстве прогулочной зоны вокруг озера Курортное в Железноводске. Также, как севастопольская «Сидящая на скамье», скульптура в Железноводске полностью повторяла «Отдыхающую» из Пятигорска. Тогда суд встал на сторону автора и признал плагиат.