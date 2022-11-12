Обидно! Далеко не все добровольцы СВО получат льготы и выплаты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Каждый утюг оттрубил об «обеспечении денежным довольствием» всех ушедших на СВО – контрактников, и добровольцев. Однако в реальности оказалось несколько иначе.

Об этом в авторской колонке рассказывает экономист Александр Дудчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Госдума буквально накануне приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев. А 4 ноября президент Путин подписал закон, которым добровольцы приравниваются к военнослужащим и могут рассчитывать на льготы и соцгарантии. На деле же, их получит не каждый воин.

Короче. У добровольцев есть контракты разные – есть и по три месяца, полгода, год – ну, какие предлагают. Но, как показывает практика, после трёх месяцев на дембель не уходят, продлевают контракт. И после полугодия.

Так вот, если контракт на три месяца или полгода, то ничего из обещанных выплат не положено, от слова «совсем»! Ни единоразовые, ни з/п.

Как будто на три месяца у человека гарантия, что с ним ничего не случится, а дома семья может как-нибудь протянуть и без выплат.

Выплаты положены только по контракту, подписанному на год.

Почему так происходит – остается только гадать.

Ведь обычно добровольцы – это уже взрослые люди, семейные, с детьми, и им тоже нужно обеспечивать близких, даже если они ушли на фронт на 3, 6, 10 месяцев…

Так что, может, штык в землю и вернуться им к своим мирным профессиям?

Вообще, конечно, весьма сомнительное отношение к тем, кто решил добровольно Родину защищать и не улетел птичкой как перелетный петух высиживать свои яйца где-нибудь в Грузии или Казахстане.

Кстати, уже приходилось слышать, что идущие на войну «решили денег срубить по-легкому».

Есть в Москве такое учреждение – «Центр поддержки семей мобилизованных». Там, как было задумано, должны разъяснять – кому и что положено, куда обращаться, и пр.

Реальная ситуация из жизни – молодая девушка и уже молодая мама решила обратиться с естественными, как ей казалось, вопросами, связанными с выплатами – её муж решил, что это его долг – Родину защищать, участвуя в СВО.

На первый вопрос посетительницы этого Центра был не ответ, а встречный вопрос сотрудницы Центра, – «А, муж денежек решил подзаработать?».

Какой тыловой крысой нужно быть, чтобы задавать вопросы молодой женщине, расставшейся со своим любимым на…. на никому неизвестный срок?

Руководству Центра был задан вопрос об адекватности сотрудницы в письменной форме. Жалоба была направлена 17 дней назад, но пока ответа нет. Предельный срок для ответа – 30 дней. Наверное, руководители очень заняты! Подождём…