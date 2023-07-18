«Обидно до слёз» – капитан ВСУ плачется о превосходстве ВС РФ в артиллерии

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Российская армия в зоне СВО обладает таким преимуществом в артиллерии и воздушной разведке, что подразделения ВСУ не могут толком высунуться и открыть огонь, как по ним сразу же что-то прилетает.

Об этом в интервью киевскому политологу Юрию Романенко заявил капитан 72 бригады ВСУ Сергей Алымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас обстреливали так, что мы даём одну мину, а они нам – шестьдесят. До слёз было обидно. Ложишься, и не знаешь, встанешь ты или нет. Не знаешь, бомбят соседнюю улицу или твою. Прыгаешь в подвал, а ещё и мины, если накроет – тогда вообще, аллилуйя. Ну, так вот, они шестьдесят, а мы одну. Мы запрашиваем у соседей, у них получше с БК. Они им что-то отвечают, но так как их видят, так как у них эти долбаные «Орланы» летают, по ним корректируют огонь», – рассказывал он.

«Было настолько обидно, до слёз. Ты не можешь выстрелить. А там, где ты начинаешь стрелять, тебя видят, и начинают накрывать», – плакался украинский офицер.