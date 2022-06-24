Обидно, Вань. Вашингтон – Зеленскому: пора менять главу СБУ

Новости Украины

На Печерских холмах – переполох. На этот раз «под лошадь» попал сам глава СБУ Иван Баканов. Едва ли не в каждом кабинете обсуждают новость дня: американское издание Politico опубликовало инсайдерский материал о том, что Зеленский намерен дать своему лепшему другу под зад коленом, невзирая на былые заслуги:

«Мы крайне недовольны его (Баканова – Ред) работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться», — сказал POLITICO высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому, на условиях анонимности, чтобы поговорить о щекотливых кадровых вопросах. «Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, [навыки], потому что теперь нам нужны… навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет».

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По информации журналиста Politico Кристофера Миллера, отношения между Зе и Бакановым испортились уже достаточно давно, просто подходящего повода не было. А тут как раз возникла нужда найти крайнего и виновного в зраде с потерей Херсона и с быстрым продвижением русских к Киеву через зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

«Украинские официальные лица заявили, что российские войска смогли так легко взять Херсон из-за того, что сотрудники СБУ не взорвали Антоновский мост через реку Днепр, что позволило российским войскам пройти в город», – говорится в публикации.

Кроме того, в вину Баканову ставится и «предательство» херсонского главка СБУ, перешедшего на сторону России. Напомню, херсонского генерала СБУ Зеленский лишил звания и обвинил в измене еще в апреле.

Но это, как говорится, только фасад. Претензии более глубокого характера связаны с общей неэффективностью работы спецслужбы, которая в украинских реалиях не так про нацбезопасность, как про крышевание различных коррупционных схем на таможне и не только.

В частности, злые языки гутарят, что именно мутняки коммерсов, афиллированных с «избушкой» стали одной из непроговариваемых вслух причин задержки с западными военными поставками. Напомню, в СМИ всплыли факты обнаружения переданного Украине ранее оружия на черном рынке в странах ближнего востока. А торговля оружием – как легальная – через Укрспецэкспорт, так и нелегальная – это как раз поляна СБУ.

Сюда же стоит добавить некрасивую историю с бегством самого Баканова вместе с его замом по внутренней безопасности Наумовым в Берлин в самом начале СВО. Говорят, Зеленский этого «другу Ване» не простил.

Недавний арест сербами самого Наумова при переходе границы только ускорил события и стал своего рода «черной меткой» главе СБУ. Мало ли что скажет беглый генерал, если вдруг решит заговорить. А ведь его называют – ни много ни мало – «кошельком Зеленского». В общем, от таких людей и от таких порочащих связей надо избавляться.

Недовольны Бакановым и у Коломойского. Входящий в неформальный медиа-пул олигарха телеграм-канал «Темный рыцарь» уже давно показательно неровно дышит к главе СБУ. Тем предсказуемее была его реакция на появление публикации в Politico:

«Не прошло и 4 месяцев после начала российского вторжения, как в ОП осознали, что глава СБУ – дегенерат и предатель. До этого замечать его участие во всех коррупционных схемах в ОП не хотели, что и привело к потере Херсона и проникновению российской армии в Киевскую область через зону отчуждения в Чернобыле. И, да. За это не расстреляли и не посадили. Просто подумывают уволить», – негодуют анонимные авторы «Темного рыцаря».

Когда лавина трогается с места – всяко лыко в строку. Вот и Баканову теперь вспоминают все, включая так и не доведенное до логического финала расследование восьмимесячной давности громкого покушения на президентского первого советника Бориса Шефира – аккурат в день голосования за не менее скандальный закон об олигархах. А ведь тогда СБУ оказалась на острие жестких внутренних разборок аппаратных кланов внутри ОП – главы последней Андрея Ермака, с одной стороны, и Шефира – с другой.

Впрочем, есть еще конспирологическая версия, согласно которой все вышеприведенные резоны – всего лишь дымовая завеса, а реальная причина зашатавшегося под Бакановым кресла – недовольство его персоной со стороны англичан.

Данная версия учитывает плотность контактов Лондона и Киева и тот факт, что легальные и нелегальные сотрудники Ми-6 чувствуют себя на Владимирской – в главном офисе СБУ – как дома.

В вину Баканову ставят его «неподходящие родственные связи». Как известно, супруга главного ловца российских шпионов – гражданка РФ, и британские «джеймсы бонды» давно подозревают ее в работе то ли на ГУР МО РФ, то ли на ФСБ. И якобы об этом вероятном канале утечки ценной информации с самого верха неоднократно говорил «другу Владимиру» «друг Борис» во время своих визитов в Киев. А поскольку «друг Владимир» тянул с ответом на недвусмысленное предложение избавиться от «друга Вани», в ход пошла тяжелая артиллерия и медиаогласка.

Тут нужно сказать пару слов о самом Politico. Это не просто какой-то бульварный листок, а весьма солидное по западным меркам издание со связями на самом верху американского истеблишмента. Как следует из данных в открытых источниках, это американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Politico является партнером нескольких новостных агентств, которые вместе готовят репортажи и распространяют видео, текст, и аудио контент.

В числе партнеров Politico – такие американские медиа-монстры, как CBS News, аффилированная с ABC станция WJLA и кабельный канал NewsChannel 8, принадлежащие Allbritton Communications, радиостанция WTOP-FM и сервис Yahoo! News. Иначе говоря, охват у распространяемой изданием информации – максимальный.

Но и это еще не все. Главная фишка в том, что Politico – это в первую очередь, издание для политической элиты США – конгрессменов, сенаторов, чиновников министерств и лоббистов в различных структурах на Капитолийском Холме. Сорокатысячный тираж бумажной версии Politico распространяется в Вашингтоне бесплатно – пять раз в неделю во время сессий Конгресса и один раз – в каникулярную пору.

А еще Politico уже восьмой год имеет выход на европейскую аудиторию через совместное предприятие с немецким издательским концерном Шпрингера.

Учитывая перечисленные факты, становится понятно, отчего такой резонанс в Киеве. Еще бы – наши игры в песочнице в самом Вашингтонском обкоме заметили! Хотя, тот факт, что «тайны киевского двора» выносятся на всеобщее обсуждение не прессой независимой и суверенной Украины, а заокеанским изданием, сам по себе весьма красноречив.

Что же теперь будет? Киевский тг-канал «Легитимный» уверен, что по состоянию на сейчас Баканов является лишь номинальным главой СБУ, то есть, не выполняет свою главную функцию, ради которой был туда поставлен – быть эффективным «смотрящим» от Банковой за одной из ключевых спецслужб, гарантируя ее лояльность. Сегодня же, ни дня не служившего Баканова с его присвоенным задним числом лейтенантским званием в «избушке» не уважают, что рикошетом бьет уже по рейтингу Зеленского.

«Баканов, хоть полностью дискредитирован, но он полностью контролируемый Зеленским, что подходит пока Банковой, но недовольство среди силовиков растёт. Все устали от «кумовства». Проблема состоит в том, что Зеленский боится отдавать этот пост «левому человеку», ведь это опасно и для собственного имиджа и рейтинга», – делают вывод авторы «Легитимного».

Хотя, честно говоря, не совсем понятно разочарование Банковой в Баканове. Ну да, профан. Ну да – человек не на своем месте. Но ведь изначально было понятно, что будет именно так. Сама идея поставить во главе узкопрофильного ведомства со специфическими задачами абсолютного непрофессионала в расчете на его равноудаленность от «избушкинских» кланов, и при этом ожидать от такого назначенца каких-то мега-результатов и надеяться, что он не напортачит – это само по себе высшая степень идиотизма.

Единственное что представляет в этом сюжете интерес – это слетит ли Баканов с поста после разгромного пропесочивания в Politico – и как скоро это произойдет. Все-таки это будет интересная информация к размышлению о степени зависимости нынешнего Киева от заокеанских центров принятия решений.