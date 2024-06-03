Обидно за Чингисхана: Лукашенко пристыдил проамериканские СМИ Монголии

Елена Острякова.  
03.06.2024 16:13
  (Мск) , Москва
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Азия, Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация, США, Украина


Президента Белоруссии расстроило, что значительная часть населения Монголии негативно оценивает белорусскую помощь РФ, а монгольские журналисты «ангажированы одной стороной и предвзяты».

Об этом он сегодня заявил в Улан-Баторе, куда прибыл с государственным визитом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президента Белоруссии расстроило, что значительная часть населения Монголии негативно оценивает белорусскую помощь РФ, а...

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«Почему монголы сегодня, имея параллель с Чингисханом, который является великой страницей вашей истории, но при этом вы осуждаете Россию, а тем более, Беларусь, которая выступила гарантом мирных переговоров», – поразился Лукашенко, напомнив, что Чингисхан всегда защищал своих людей.

Он обвинил в конфликте на Украине США и припугнул монголов войной по соседству с ними.

«Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной. Россия, воюй с Украиной, а мы в это время разберемся с Китаем здесь в одиночку. Вот, в чем суть их политики. Я хотел бы, чтобы в Монголии это понимали. Чтобы вы слушали не только то, что рассказывают американцы и западники, а как на самом деле происходит», – сказал белорусский президент.

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