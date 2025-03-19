Обидные комментарии: Зеленский заявил, что он не «компот» в меню у Трампа и Путина

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В Киеве обиделись на мнение военного аналитика Майкла Кларка в эфире телеканала Sky News. Комментируя итоги вчерашнего многочасового телефонного разговора президентов Трампа и Путина, Кларк отметил, что тот факт, что Зеленский не участвовал в этих переговорах, говорит о многом.

«В дипломатических кругах есть старая поговорка: «Если тебя нет за столом, ты в меню». И поверьте мне, Украина есть в меню», – добавил аналитик.

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Также он напомнил, что договоренности Трампа и Путина похожи на прекращение огня в воздухе и на море, которое ранее пытался «продать» американцам» Зеленский.

«Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», – предсказуемо обиделся на эти комментарии Зеленский.

Впрочем, судя по итогам переговоров, аппетиты у Путина как раз довольно скромные и не выросли до нереалистичных размеров.

Вот, что пишет журналист «Коммерсанта» и давний член кремлевского пула Андрей Колесников, описывая настроения на закрытой встрече Путина с российским бизнесом:

«Путин на переговорах по миру будет настаивать на признании включения в состав РФ Крыма и четырех областей Украины. По словам его источников, Путин рассказал, что у Киева с самого начала была возможность «отделаться малой во всех смыслах кровью». «Нужно было просто услышать его, Владимира Путина, и начать разговаривать. Сначала – о признании Крыма. Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, – о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России. И чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться. И, в конце концов, выяснилось, что ее вообще уже нельзя остановить. То есть как сейчас. Они (украинцы – Ред.) не успевают окапываться», – пересказывает Ъ слова Путина бизнесменам. Теперь, по словам источников, речь на переговорах идет о том, что «достигнутое у России не отнять и что следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известных территории: Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожскую области».

Если это произойдет в ближайшее время, Россия, сообщили источники Колесникова, «не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине».

Тем временем переговорный поезд едет дальше. Как заявил спецпосланниу Трампа Уиткофф, делегации США и России встретятся в саудовской Джидде в воскресенье, 23 марта: центральной темой переговоров станут детали договоренностей, достигнутых во время разговора между Трампом и Путиным,

По его словам, от США отправятся советник Трампа по нацбезопасности Уолц и госсекретарь Рубио. Он подчеркнул, что договоренности о временном прекращении огня предполагают остановку ударов по инфраструктуре в целом.

Будет ли участвовать Украина в переговорах — пока неизвестно. В общем, переговоры об Украине без Украины – уже новая реальность.