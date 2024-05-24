«Обиженные глупцы и ненавистники» – лидер «Агаты Кристи» о покинувших страну коллегах-иноагентах

Такие люди, как беглый иноагент Максим Галкин или Андрей Макаревич чувствуют себя обиженными: у них отобрали жизнь, где можно было «косить» гонорары с тех, кого они ненавидят, и теперь эти «звёзды» в бессильной злобе поливают помоями Россию.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил поддержавший Русскую весну в 2014 году и активно помогавший Донбассу экс-лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причина, по которой это происходит, она такая. Есть основной фактор, который определяет всё: ты живёшь в стране, мы живём в обществе определённом, совершенно понятно, что в нашем обществе есть свои недуги. Это понятно, это нормально. И либо ты за эти недуги начинаешь ненавидеть всех и вся, либо ты стараешься их излечить, предпринимаешь какие-то усилия – гуманитарные, политические, для того, чтобы эту страну трансформировать в лучшее. Для меня ещё фантастика, что они так оголтело говорят, что тут всё плохо, а там всё хорошо. Но я много раз был на Западе, и я знаю прекрасно, что если там пожить, не просто гулять туристом, то там жизнь крайне сложная. И на Западе есть полицейский беспредел, люди сталкиваются с этим, есть чиновничий беспредел и взятки, и коррупция – всё это есть, это заболевание человечества», – сказал Самойлов.

«Но всё-таки у нас доктринально – и в нашей идеологии, которая, конечно, близка к фундаментальным религиозным течениям нашим, всё-таки есть понятия о том, что справедливость должна рулить, о том, что мы движемся в сторону нравственности и какого-то сострадания. В Западном мире это давно не играет никакой роли. Либеральная модель мира и человека, она сейчас полностью вырождается, заключается в том, что есть я, и всё вокруг меня не имеет значения. Мы придерживаемся другой модели. У нас есть болячки в обществе, но их нужно исправлять способом предложения чего-то лучшего. То есть начать ненавидеть страну за то, что у неё эти болячки… Я думаю, что Макаревич и другие ребята просто в этом не разбираются. Не разбираются по причине глупости, которую они сами себе сделали, посчитав себя великими. С ним [Максимом Галкиным] близко не знаком, но смотрел его высказывания, думаю, заболевание одно и то же», – добавил музыкант.

Он дал оценку в целом покинувшим Россию деятелям искусства, которые из заграницей поливают помоями свою бывшую страну.

«Вся эта плеяда уехавших музыкантов, актёров и других, чувствует себя, как будто у неё что-то отобрали. И в этом смысле возникает обида. С одной стороны, они ненавидели это всё, но с этого всего «косили» средства, с другой стороны, они были вынуждены по глупости уехать, и они считают, что у них эту жизнь отобрали. Я думаю, в этом причина всех обид и высказываний. Ну, а уже степень глупости и криминальности высказываний – это свидетельствует уже просто о человеческой глупости. Причина у всех одна и та же: все себя считают слишком великими и необъективно относятся к миру», – объяснил Самойлов.