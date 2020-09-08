08.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
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Обиженные Кулеба и Зеленский хоронят выгодные отношения Украины с Белоруссией – Бортник


Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и некоторых других чиновников о приостановке дипломатических контактов с Белоруссией вредят национальным интересам Украины.

Об этом в эфире телеканала «Перший Козацький» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на заявления, которые делает Кулеба и некоторые другие наши чиновники, то это – не украинская позиция, это не наш национальный интерес, это мы просто подыгрываем в какой-то мере западному интересу.

Я понимаю, что у президента Украины – обида на Лукашенко из-за вагнеровцев. Эта обида, может где-то резонна. Но эта обида не должна влиять на отношения между странами. Президент должен помнить о национальных интересах – мир, экономика.

Белоруссия у нас четвертый торговый партнер в мире, а мы для Белоруссии – второй. А потом уже все остальные обиды. Обиды забудутся, а все эти вопросы останутся. Украина никуда не «отползет» от Белоруссии или Белоруссия от Украины, мы останемся рядом и мы должны будем формировать новую модель отношений», – сказал Руслан Бортник.

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