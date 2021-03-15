Обиженные на Зеленского меджлисовцы сообщили о грандиозной «зраде»

15.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В ближайшее время украинского гражданства лишатся ряд боевиков-иностранцев, участвовавших в «АТО». Президент Владимир Зеленский после прихода к власти в 2019-м году выдал им временные документы, срок которых заканчивается. А получить постоянные украинские паспорта боевики могут лишь при условии отказа от российского гражданства по законам РФ.

Об этом в своем блоге заявил Айдер Муждабаев, один из руководителей меджлисовского телеканала ATR, лишенного прежнего выделения госфинансирования без прохождения конкурсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муждабаев грозит Зеленскому грандиозным скандалом в случае, если ситуация не изменится, и депутаты парламента не примут необходимые поправки в законодательство.

«А знаете ли вы, что буквально днями лишатся гражданства Украины те ветераны АТО, преследуемые Россией лица, которым дал гражданство Украины своим первым указом новоизбранный президент Владимир Зеленский в 2019 году?

Дело в том, что им вместо паспорта выдали временное удостоверение гражданина, срок действия которого истекает через 2 года. Условие выдачи им постоянного паспорта — отказ от гражданства РФ по российским законам. Но Россия никогда не выпустит этих людей из своего гражданства, поскольку заводит дела и преследует их за то, что они — за Украину, именно как «граждан РФ».

Такая безвыходная ситуация, в которую наше государство поставило своих собственных граждан, потому что Офис gрезидента Украинs и Верховная Рада просто не нашли за эти 2 года времени (3 минуты), чтобы проголосовать вот этот листок — уточнение к закону.

Владимир Александрович, это то, с чем я вас не поздравляю. Будет большой и? главное, устроенный вашим ближайшим окружением скандал. О нем я вас неоднократно предупреждал, но вы упорно не слышите. Ок, это ваша ответственность, ваше право», – пишет Муждабаев.