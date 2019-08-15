Обиженный Безсмертный разболтал о планах американцев начать полномасштабную войну в Донбассе

15.08.2019, Киев, Олег Хавич

Экс-представитель Киева в ТКГ Роман Безсмертный в интервью ВВС заявил, что 6 августа украинские военные должны были убить представителей ЛНР и спровоцировать полномасштабные боевые действия.

Болтун, как известно, находка для шпиона, особенно болтун обиженный, уверенный, что его недооценивают. Именно таким персонажем ныне является Роман Безсмертный, которого 13 августа 2019-го указом президента Зеленского уволили с поста представителя Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), – через месяц с небольшим после назначения.

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Кстати, этого политика убирают с переговоров в Минске уже второй раз — впервые это сделал ещё Порошенко 2016-м, но тогда Безсмертный молчал, а вот 15 августа разразился знаковым интервью украинской редакции ВВС.

Если отбросить эмоции, то интервью преследует две цели: рассказать о своём величии и незаменимости (ну и по ходу дела плюнуть в адрес Владимира Зеленского, который этого не оценил), и донести до своих американских хозяев информацию о том, что Безсмертный сделал всё от него зависящее, чтобы реализовать план по возобновлению войны на Донбассе, но что-то пошло не так.

Итак, что говорит Роман Безсмертный о целях провокации 6 августа (дословная цитата)?

«Посмотрим хронологически. Утром 6 августа, 10:20 — происходит обстрел в районе Павлополя, где погибают четыре морпеха. Уже через 3 часа того же дня Дейнего (министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего — Ред.) и Кобцева (омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева — Ред.) переходят с оккупированной территории на сторону, которую контролирует Украина, в районе Станицы Луганской… Если мы представим ситуацию, что на уровне полевых командиров становится известно, что в условиях режима тишины убиты четыре морпеха, — как вы думаете, какая была бы реакция командира взвода, командира группы и так далее? Они бы из этих Дейнеги и Кобцевой сделали там решето. Если бы украинская сторона отреагировала так, как изначально рассчитывали (российская сторона — Ред.), то это привело бы не просто к началу конфликта, а к началу широкомасштабных боевых действий… Их как мясо бросили туда».

Не будем зацикливаться на том, что государственный служащий первого ранга называет военных своей страны «полевыми командирами» — иногда и Порошенко называл вещи своими именами. Обратим внимание на то, о чём Безсмертный не говорит: о визите представителей Луганской народной республики в Станицу Луганскую киевским властям было известно заранее, поэтом было время, чтобы подготовить провокацию. Почему же она не достигла поставленных целей? Опять предоставим слово пану Безсмертному.

«Я в это время набираю военных и спрашиваю: «Скажите, в группе «Север» (в этот сектор входит Станица Луганская — Ред.) знали о том, что произошло в секторе «Восток» (Павлополь)?». Ответ: «Знали факт, не знали обстоятельства». Второй вопрос: «А на уровне полевых командиров информация была известна?». «Нет».

Я не специалист в украинской военной субординации — возможно, в этом государстве военные привыкли докладывать о ситуации в войсках гражданским, которые не имеют отношения ни к Министерству обороны, ни к Генеральному штабу, ни даже к Совету национальной безопасности и обороны. А возможно, у Романа Безсмертного просто есть необходимый статус в какой-то другой стране — например, в Соединённых Штатах Америки.

Ведь ни для кого не секрет, что украинские военные под Мариуполем и Донецком фактически выполняют приказы командования Вооружённых сил США в Европе. Командующий этими силами генерал Бен Ходжес несколько раз лично посещал Мариуполь, где находится американский командный пункт, бывал там и начальник штаба Сухопутных войск Вооружённых сил США, четырехзвёздный генерал Марк Милли.

Каждый раз после подобных визитов на линии разграничения начиналось обострение. А на Троицу 2019 года генерал-полковник армии США в отставке Дэвид Петреус, который ранее командовал коалиционными войсками в Ираке и Афганистане, а позже был директором ЦРУ, удостоился особого «развлечения»: он лично присутствовал на командном пункте украинских «объединённых сил», когда те в предпраздничную ночь массово обстреливали из артиллерии жилые районы Донецка.

Дэвид Петреус в ООС в Донбассе

Таким образом, гибель четырёх украинских морских пехотинцев утром 6 августа 2019-го явно была хладнокровным убийством, которое совершили если не сами американцы, то специально обученные ими украинские спецы. А осуществление дальнейшего плана было сорвано командованием группы «Север» Операции Объединённых Сил Украины на Донбассе, не сообщившего информации о смерти морпехов своим «полевым командирам», часть из которых, судя по словам Безсмертного, должны были «сделать решето» из полномочных представителей ЛНР во время их визита в Станицу Луганскую в тот же день.

Экс-представитель Украины в ТКГ также описывает дальнейшие шаги киевских властей в том случае, если бы провокация 6 августа удалась и на Донбассе возобновились бы полномасштабные боевые действия. «Надо было что делать – открыть ответный огонь. А огонь открывается не только по тем, кто стрелял, а по заранее пристрелянным объектам… Выбираются объекты, которые противника серьёзно поражают. И по ним наносятся пристрелянные удары. Военные об этом знают», — говорит Безсмертный безо всяких оговорок о том, что объекты должны быть военными. Ну а дальше — созвать заседание ОБСЕ и ТКГ, объявить о выходе из Минского процесса, перекрыть на Донбассе все пункты въезда-выезда и все коммуникации — газопроводы и водопроводы…

Уже бывший переговорщик, но всё ещё сохраняющий статус украинского дипломата, Безсмертный говорит журналисту ВВС: «Если украинская позиция на переговорах будет жёсткой и конструктивной, любые переговоры имеют смысл. Любые. Жёсткая, то есть выстрелили — надо в ответ дать так, что желание стрелять в следующий раз отпало. Потому что и двусторонние, и международные соглашения не запрещают это делать. Это наше право. И конструктивная, то есть вопрос обсуждается: «Вот наша позиция, мы не убегаем от проблемы».

В общем, создаётся впечатление, что его уволили из ТКГ за длинный язык, на котором то, что у команды Зеленского и её внешних управляющих из Вашингтона – пока только на уме.