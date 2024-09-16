Обиженный глава Минобороны Украины: «Все всё обещают, а вовремя не дают»

Анатолий Лапин.  
16.09.2024 13:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 397
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина не получает вовремя то вооружение и другую помощь, которое ей обещают западные партнеров. Об этом, выступая на проводимой в Киеве «Ялтинской европейской стратегии», заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Умеров пожаловался на то, что Украине не хватает артиллерийских систем, чтобы наносить удары по российским войскам, подступающим на Донбассе все ближе.

Украина не получает вовремя то вооружение и другую помощь, которое ей обещают западные партнеров....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«У нас есть оборонные операции, мы их не объявляем, но мы стабилизируем ситуацию. Сложно? Сложно. Больше оружия нужно? Нужно. MLRS нужно больше? Конечно! Мы не должны дать им подойти к нам ближе – это касается и снарядов 155-х и 152-х, и MLRS, и «Ураганов», и так далее.

У нас есть люди, у нас есть возможности, но нам не хватает вооружений. Такая ситуация, что все берут на себя обязательства, а потом ничего вовремя не поступает. Потому это вопрос своевременности поддержки», – заявил Умеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть