Обиженный глава Минобороны Украины: «Все всё обещают, а вовремя не дают»

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Украина не получает вовремя то вооружение и другую помощь, которое ей обещают западные партнеров. Об этом, выступая на проводимой в Киеве «Ялтинской европейской стратегии», заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Умеров пожаловался на то, что Украине не хватает артиллерийских систем, чтобы наносить удары по российским войскам, подступающим на Донбассе все ближе.

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«У нас есть оборонные операции, мы их не объявляем, но мы стабилизируем ситуацию. Сложно? Сложно. Больше оружия нужно? Нужно. MLRS нужно больше? Конечно! Мы не должны дать им подойти к нам ближе – это касается и снарядов 155-х и 152-х, и MLRS, и «Ураганов», и так далее. У нас есть люди, у нас есть возможности, но нам не хватает вооружений. Такая ситуация, что все берут на себя обязательства, а потом ничего вовремя не поступает. Потому это вопрос своевременности поддержки», – заявил Умеров.