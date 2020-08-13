Обиженный на Россию болгарский ковид-диссидент бросился на защиту Лукашенко

13.08.2020, Киев, Игорь Петров

Действующий президент Александр Лукашенко должен отстоять свою страну, иначе ее ждет деиндустриализация и депопуляция, как Украину.

Об этом в интервью каналу БЕЛРУСИНФОРМ заявил экс-кандидат в президенты Болгарии на выборах в 2016 году Пламен Пасков, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«То, что происходит сейчас в Белоруссии – это внешнеполитический заказ российских и украинских олигархов на свержение Александра Лукашенко, причем, по возможности, с его физическим устранением. Это выгодно, в первую очередь, именно внешним приказчикам.

Я могу кому-то показаться излишне жестким или даже жестоким человеком, но я считаю, что Лукашенко должен применить столько силы, сколько надо для того, чтобы спасти, сохранить ту страну и тот народ, который он столько лет оборонял как Брестскую крепость.

На войне одна задача – отстоять крепость или дать врагу тебя победить. Пока Александр Григорьевич выполняет задачу отстоять крепость. Цену суверенитета надо оплачивать всегда. Сколько бы ни пострадало – десятки, сотни или даже тысячи, это все равно в сотни раз меньше, чем те миллионы, которые сохранят то, что у нас есть.

Если Белоруссия сдастся, ее будут ждать «честные выборы», которые будут считаться честными, только если Лукашенко их проиграет, причем – с треском.

«Честной» будет считаться та власть, которая будет заниматься приватизацией, а это прихватизация, а это деиндустриализация, депопуляция, сокращение населения. Это все уже отработано, посмотрите на страны Балтии, Украину и Болгарию», – резюмировал Пасков.

Пламен Пасков – болгарский ветеринар и с недавних пор политик и блогер, участвовавший в выборах президента Болгарии. В конце восьмидесятых на волне демократизации активно участвовал в студенческом протестном движении. Вместе с коллегами разработал программное обеспечение для ветеринарии и в 2000-ом году был приглашен на работу в Москву для работы по специальности.

В России прожил и проработал более десяти лет. В 2015 году участвовал в выборах мэра Димитровграда, а через год – президента Болгарии. Был разочарован тем, что Москва практически не поддерживает пророссийские силы за рубежом и довольно часто несамостоятельна в своей внешней и внутренней политике.

С началом эпидемии коронавируса превратился в видного COVID-диссидента и блогера, регулярно выпускающего видеоролики по теме. Считает коронавирус биологическим оружием, но, в целом, не менее опасным, чем сезонный грипп.

На этой волне у Паскова появились устойчивые симпатии к Александру Лукашенко, долгое время не признававшего эпидемию коронавируса. Блогер считает белорусского президента одним из немногих независимых мировых лидеров. Выступает против вакцинации, чипизации, 5G, цифровизации и тд.