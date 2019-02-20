Обиженный свидомит пожаловался на тяжелую жизнь среди триколоров в Донецке

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Абсолютное большинство жителей Донбасса крайне негативно настроены по отношению к Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заведующий сектором охраны памятников археологии созданного в Киеве «Донецкого областного краеведческого музея» Виталий Цимиданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда Донецк, Макеевка и другие города были оккупированы, то очень психологически было тяжело, и не потому, что меня там травили, вы знаете, травили там проукраинских людей. Но, к примеру, в Донецком музее 95 процентов сотрудников – откровенная сепарня, и все знали про мои политические взгляды, и в принципе ничего плохого мне не говорили. Так же в Макеевке, в поселке Котовского, тоже все знали о моих взглядах и так шутили, что «скоро не будет вашей Украины, та мы дойдем до Львова». Но они уже поняли, что до Львова им не дойти.

Кстати, зарплата у меня была неплохая, я в последние месяцы получал 15 тысяч рублей – это столько получал тогда так называемый ополченец, который сидел в окопах. Но самое страшное – эти тряпки с двуглавыми петухами вместо украинских. Тяжело было отважиться уехать, ибо кинуть квартиру, там была большая библиотека, которую я собирал большую часть жизни, всё это бросить.

Тем более я догадывался, что никто переселенцев здесь не ждет и, тем не менее, знаковая дата для меня – 10 февраля 2016 года. Я с рюкзачком переехал линию фронта, и когда увидел украинские флаги, почувствовал такой удивительный покой и чуть там не расплакался. Мне захотелось что-то сделать для Украины», – рассказал Цимиданов.