Обиженный священник-предатель решил гадить Порошенко

12.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Архимандрит Кирилл Говорун, который собирался возглавить так называемую автокефальную церковь Украины, теперь призывает раскольников не поддерживать Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая украинская церковь уже столкнулась с соблазном поучаствовать в политических кампаниях. В том числе в пользу нынешнего президента. Уже есть очевидные сигналы, которые позволяют предположить, что это участие будет заметным. Этого ни в коем случае не должно быть. Церковь не должна использоваться как политический транспарант», – сказал Говорун.

Он положительно оценил тех священников, которые в свое время поддержали Майдан. Майдан Говорун считает главной причиной получения так называемого томоса.

«Новая Православная церковь Украины – на распутье. Сделать свой выбор в пользу государства, которое действительно приложило немало усилий для получения Томоса. Или же – в пользу общества, которое дало изначальный толчок автокефалии. Какое решение примет объединенная церковь, я не знаю. Но первые сигналы, которые мы получаем, – тревожные. Они свидетельствуют о том, что пока выбор делается в пользу государства. И этого нужно избежать любым способом. Если с самой своей колыбели ПЦУ начнет обслуживать чьи-то политические программы и участвовать в формировании политической религии в Украине, это будет фальстарт», – сказал Говорун.

Он пугает тем, что в этом случае ПЦУ станет точной копией РПЦ.

Говорун с 2008 года поддерживал идею украинской автокефалии. В 2012 году после публичных разоблачений его связей с США был освобожден от всех должностей в РПЦ. Преподавал в Америке и на Украине, поддерживал Константинопольского патриарха Варфоломея.

Получил личное приглашение патриарха Варфоломея на «Объединительный собор» 15 декабря 2018 года, специально прилетел на это мероприятие из Лос-Анжелеса, но не был допущен администрацией президента Украины.