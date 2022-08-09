Обиженный украинский шахматист объявил главу ФИДЕ агентом Путина

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Новости Украины

На президентских выборах в Международной шахматной федерации из 179 национальных представительств 157 делегатов проголосовали за кандидатуру вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича, что глубоко оскорбило выдвиженца со стороны Украины Андрея Баришпольца, удостоенного лишь 16 голосов.

Об этом отвергнутый шахматист-гроссмейстер пожаловался в эфире «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прежде всего, Баришполец набросился с обвинениями на предыдущего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.

«Зачем ФИДЕ нужна Россия? Илюмжинов славился своими путешествиями и встречами с Каддафи, Хусейном, Асадом и другими «прекрасными» людьми. Одна из идей в том, что это – практически идеальный дипломатический инструмент для российской разведки. Илюмжинов, помимо того, что сделал для шахматного мира, выполнял политические задания российского руководства, за что и был санкционирован в 2015 году, когда было доказано, что имеет прямое отношение к сирийским банкам, нефти и был признан пособником террористов», – возмущался украинец.

Также, отвечая на соответствующий вопрос, он называет Дворковича «агентом Кремля».

«Вполне возможно. Для меня очевидно, что с точки зрения репутационной, это, безусловно, такая победа, которую они хотят от себя подать: «Вот, российский представитель и политик продолжает руководить большой спортивной федерацией». В этом плане, все, что происходит в середине ФИДЕ с февраля этого года, – максимальное дистанцирование от России, хотя при этом, даже ни одного разговора не было можем ли мы себе позволить иметь президентом Дворковича. И я потом понял, из-за чего это: ФИДЕ и все его сотрудники полностью зависима от Дворковича», – заверил шахматист.

По его мнению, политические распри должны распространяться и на мир интеллектуального спорта.

«Дворкович в частных разговорах, снова-таки, говорил, что «против войны». Очень грамотный политик и говорит, что «полностью дистанцирован от всего того, что делает Путин», хотя публично никогда четко не высказывался против путинской войны. Я прекрасно понимаю, что его вклад в российскую агрессию, в построение путинского режима является весомым. Он в своих политических заявлениях всегда обелял российский режим, говорил, что аннексия Крыма – это все прекрасно и так далее. Он пришел первым заместителем Медведева в мае 2008 г., как раз, за три месяца до агрессии России в Грузии и у него еще тогда никогда не возникало вопросов, правильно ли это быть частью этой политической машины, когда Россия аннексирует территории, влезает с войной в соседние страны. Если он сейчас говорит, что война это плохо – это надо было говорить в 2008 и в 2014 году, а он этого не говорил», – припомнил Баришполец.