Объём транзита украинского зерна через Румынию будет увеличен в 2 раза: итог антироссийской встречи

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Румыния примет меры по увеличению объёма транзита украинского зерна через свою территорию с 2 до 4 миллионов тонн ежемесячно.

Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Сорин Гриндяну в городе Галац по итогам обсуждения с высокими представителями США, ЕС и Молдовы альтернативных маршрутов транспортировки зерна из Украины, сообщает румынское агентство Agerpres.

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«Мы договорились, что экспорт украинского зерна должен быть ускорен на фоне российских атак на украинские порты Рени и Измаил в последние недели. В ходе этих встреч мы подчеркнули важность румынских транспортных маршрутов по суше, по железной дороге и по морю, чтобы поддерживать непрерывный поток экспорта и импорта из Украины. С точки зрения дунайского транспорта, Сулинский канал является единственным жизнеспособным водным путем для этих перевозок, и поэтому важно оптимизировать пропускную способность этого маршрута», – пояснил Сорин Гриндяну.

Вице-премьер правительства Молдовы, министр сельского хозяйства Владимир Боля решил, что для Кишинева это хороший шанс попросить еще денег у Запада – на «увеличение железнодорожных и морских транспортных мощностей».

«У нас некачественная железнодорожная и морская инфраструктура, что снижает возможности перевозки сельхозпродукции. Дабы обеспечить более быстрый транзит с ЕС, нам необходимо увеличить инвестиции. Важно, что Республика Молдова была включена в процессы принятия решений и в новые логистические маршруты. Это потребует дополнительных ресурсов и усилий», — сказал Боля.

Высокопоставленные представители Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Республики Молдова и Румынии встретились в пятницу в румынского городе Галац, чтобы обсудить альтернативные маршруты транспортировки зерна из Украины.

Во встрече приняли участие глава Офиса по координации санкций Государственного департамента США, посол Джим О’Брайен, министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну, вице-премьер правительства Украины Александр Кубраков, директор по водному транспорту Главного управления мобильности и транспорта Еврокомиссии Магда Копчинская, министр сельского хозяйства Республики Молдова Владимир Боля.

«Перед лицом невзгод побеждает единство. На решающей встрече, которая состоится в Галаце, Румыния, Украина, Республика Молдова, Европейская комиссия и Соединенные Штаты объединят свои усилия после выхода России из Черноморской зерновой инициативы», – так посольство США анонсировало эту антироссийскую сходку накануне.