Обколотый лейтенант ВСУ расстрелял двух сослуживцев

04.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Старший лейтенант ВСУ самовольно покинул место боевого дежурства и в состоянии наркотического опьянения расстрелял из пистолета двух сослуживцев.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечаются факты очередных небоевых потерь в зоне ответственности 54 бригады.

По данным наших источников, 20 мая место несения боевого дежурства на взводном опорном пункте 2 мотопехотного батальона 54 бригады в районе населённого пункта Верхнеторецкое самовольно оставил старший лейтенант Роме А.А. В ходе розыскных мероприятий командиром батальона уставлено, что его подчинённый находится по месту жительства в населённом пункте Константиновка по адресу: ул.Киевская д.105.

С целью возвратить Роме А.А. на место службы, комбат направил к его дому двух бойцов. В результате словесной перепалки и попытке бойцами применить силу, старший лейтенант Роме А.А. из пистолета убил солдата Павлова В.С. Другой боец Андрей Е. получил огнестрельное ранение в руку, ему удалось скрыться. После инцидента Роме покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову из пистолета «ПМ».

По результатам медицинской экспертизы в крови Роме обнаружен высокий уровень концентрации содержания наркотического вещества «фенциклидин», – говорится в сообщении.

Также Олег Никитин подчеркнул, что обороту наркотических средств в украинских войсках часто способствуют командиры подразделений ВСУ.

«Отмечаются очередные факты поставки из глубины страны в зону ООС наркотических и психотропных веществ.

Украинские правоохранительные органы выявили канал поставки заместителю командира 109 батальона по воспитательной работе 10 горно-штурмовой бригады майору Игнашенко наркотических веществ через отделение почты.

Так, в ходе оперативных действий в почтовом отделении «Укрпочты» города Бердянск был задержан старший офицер штаба Бердянского пограничного отряда – майор Шиприкевич А.И. Им была совершена попытка отправить Игнашенко посылку с наркотическими веществами весом 500 граммов класса амфетаминов.

В настоящее время на майора Шиприкевич А.И. заведено уголовное дело по ст. 307 ч.2 УК Украины по факту незаконного изготовления, производства и распространения наркотических и психотропных веществ.

В штабе 10 бригады проводится разбирательство о причастности к распространению наркотических веществ заместителя командира 109 батальона по воспитательной работе Игнашенко», – доложил представитель ДНР.