Обкуренные болгарские националисты с ножами и бутылками штурмовали парламент

15.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Правое движение «Возрождение», нарушив режим карантина, провело акцию протеста против режима ЧС и правительства. Радикалы попытались ворваться в парламент. Полиция прибегла к задержаниям.

Об этом сообщили болгарские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протестная акция стала первым массовым протестом, прошедшим в болгарской столице Софии, с момента введения 13 марта чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией коронавируса.

Формальным поводом для протестов стала отмена 13 мая руководством страны режима ЧП и замена его на режим ЧС, что вызвало разочарование у многих болгарских граждан, ожидавших полной отмены ограничительных мер.

«Меры по борьбе с коронавирусом такие же, как и во всем мире, но компенсационные меры, которые должны помочь гражданам и предпринимателям, не имеют ничего общего с мерами в других странах, – сформулировал суть организованного его движением протеста лидер «Возрождения» Костадин Костадинов. – Правительство провалилось в этой политике, и мы пришли сюда, чтобы высказать это четко и категорично! Я призываю президента Радева и премьер-министра Борисова прийти к народу и начать диалог… Уверен, если бы выборы состоялись сегодня, то наша партия бы вошла в правительство».

Костадин Костадинов (в центре)

В итоге, презрев карантинные меры, на призыв «Возрождения» откликнулись около двух тысяч человек, которые собрались возле здания Народного собрания Болгарии.

Протестующие скандировали: «Мафия!», «Убийцы», «В отставку!», после чего попытались прорваться в сам парламент, но были задержаны полицейскими.

По данным болгарского МВД всего были задержаны восемь человек: семь мужчин и одна женщина, причем, у одного из них был изъят нож, у другого – марихуана, третий числился в розыске за уголовные преступления, еще двое швыряли бутылки в правоохранителей.

В свою очередь организаторы акции объявили ее бессрочной вплоть до отставки правительства.