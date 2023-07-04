«Областной центр стерт с лица земли»: Соскин призвал Зеленского остановить «кровавый 95 квартал»

Анатолий Лапин.  
04.07.2023 08:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Количество погибших в нынешнем противостоянии с Россией украинцев уже сравнялось с населением среднего райцентра.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество погибших в нынешнем противостоянии с Россией украинцев уже сравнялось с населением среднего райцентра....

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По мнению Соскина, украинская власть является «конвейерными убийцами» и президенту пора прекращать свой «кровавый 95 квартал».

«Зеленский, давай заканчивай это все. Этот «Рассмеши комика до кровавых слез» и «Кровавый 95 квартал». Заканчивайте все это, назовите, сколько погибло украинцев… Потери невосполнимые Украины на сегодняшний день – минимум 60 тысяч. От 60 до 80 тысяч погибших, если даже брать 60 тысяч и умножить на три-четыре, то это означает, что минимум 220-240 тысяч – это раненые и инвалиды.

То есть уже есть целый областной центр, такой, как Сумы, который уже уничтожен, стерт с лица Земли. Все люди, которые там живут, они уже погибли. Зеленский, это твоя работа. Твоя. Вы – конвейерные убийцы, вы втихаря убиваете украинцев, отправляете их на уничтожение», – заявил Соскин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера российский дро-камикадзе поразил здание СБУ.

Эту информацию вчера вечером подтвердил президент Зеленский

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