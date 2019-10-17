Облава: Албанцы снова вторглись в крупнейший сербский анклав Косово

17.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Более 25 бронетранспортеров и джипов, а также около 100 членов спецподразделения албанской полиции Косово ROSU вторглись в крупнейший сербский анклав – Косовску Митровицу и ворвались в дома сербов. Было арестовано два человека. В последний раз албанские силовики проводили аресты сербов под предлогом борьбы с коррупцией минувшим летом, что вызвало акции протеста местного населения.

Об этом сообщает агентство Tanjug, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти действия полиции были осуществлены на основании ордера на обыск, выданного Основным судом, Специальным департаментом, в результате которого был арестован подозреваемый сотрудник полиции, включенный в ордер на обыск», – говорится в заявлении косовской полиции.

Уточняется, что ведутся поиски еще одного подозреваемого сотрудника полиции. Албанская сторона утверждает, что, якобы, ищет причастных к убийству сербского политика Оливера Ивановича.

«Во время полицейской операции был задержан еще один подозреваемый, и у него было найдено оружие. В ходе операции было изъято еще два ствола и боеприпасы», – сообщили в полиции.

В ходе ареста пострадали и соседи одного из задержанных полицейских, семья Станкович. Офицеры сломали металлическую входную дверь без какого-либо предупреждения, а затем ворвались в спальню, где, помимо супружеской пары, был их несовершеннолетний сын, сообщил портал Kosovo online.

Полицейские вывели главу семьи из квартиры, а его супруга осталась одна в комнате с ребенком, пока один из полицейских стоял у двери.

«Они вывели мужа и спросили, где живет сосед, которого они искали, и пошли наверх. Я вышла в пижаме, дрожа и плача. Я обняла мужа, потому что подумала, что с ним что-то не так. Полицейские снова вернулись к нам, и я спросила их: «Что вы хотите снова?» Тогда один из них начал кричать: «Ну, где он живет, скажите, где он живет!». Я сказала им: «Где-то там наверху», потому что я действительно не знаю, где именно живет этот сосед», – сказала Бояна Станкович в интервью порталу.

Она утверждает, что около десяти вооруженных полицейских в масках, предположительно албанцев, ворвались в их квартиру.

«Они были в масках, на головах были шлемы, в руках оружие. Я думаю, их было около десяти», – сообщила Бояна. По ее словам, она боялась, что они могут забрать ее ребенка, потому что она не могла найти его в темноте и панике.

«Я испугалась за своего ребенка и запаниковала, спросив, где мой сын, и он (полицейский – ред.) указал фонарем на кровать и сказал, что он там и должен быть тихим. Он спросил меня, есть ли у нас еще дети, и я ответила, что у меня только один сын», – сказал Бояна.

Из-за полученного стресса Бояна вынуждена обратиться за медицинской помощью. Она задается вопросом – кто возместит им ущерб за сломанную входную дверь.

Директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич и заявил, что албанцы хотели арестовать начальника оперативного управления сербской полицейской службы анклава Желько Божича, а вместо этого увезли его сына Василия Божича в неизвестном направлении. Во время акции был арестован еще один работник полиции региона Раде Басар.

Он добавил, что главным намерением нападавших было обвинить самих сербов в убийстве местного политика Оливера Ивановича, чья смерть вызвала большой резонанс в Сербии.

Директор сербской полиции Владимир Ребич заявил, что его ведомство накануне получило информацию о том, что албанцы войдут в северную часть Косово.

Он указал, что бронемашины въехали в северную часть КиМ вопреки всем резолюциям и назвал это запугиванием сербского населения.

Председатель комитета парламента Сербии по KиM Милован Дрецун оценил действия ROSU как демонстративную акцию после очередного отклонения заявки Косово на вступление в Интерпол. Он также считает атаку попыткой дискредитировать популярную в анклаве партию «Сербский список», которая получила 9 мест на внеочередных парламентских выборах – албанцы делали

«Они хотят передать мандаты сербам, которых власти Приштины хотели бы видеть в своих учреждениях», – сказал Дрецун РТС, сообщает Tanjug.

Дрецун считает, что Приштина хочет спровоцировать дальнейшую дестабилизацию в регионе.

Суд Приштины вынес постановление об аресте подозреваемых в убийстве Оливера Ивановича накануне выборов в начале октября. Тогда наблюдатели связали это решение с желанием спровоцировать напряженность и дестабилизировать обстановку в северных анклавах.

В мае албанский спецназ проводил спецоперацию по массовым арестам в сербских анклавах против представителей местной полиции по обвинению их в коррупции. Тогда это вызвало беспорядки. Именно тогда албанские силовики задержали и избили наблюдателя ООН – гражданина России.

Оливер Иванович был лидером сербского сопротивления в Косово. В начале 2018 года он был расстрелян неизвестными на входе в офис созданной им гражданской инициативы «Сербия, демократия, справедливость».