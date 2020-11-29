«Облили бензином и подожгли» – стало известно о дедовщине и тюремных порядках в ВСУ

30.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

В одном из подразделений ВСУ двое ранее судимых военнослужащих избили и подожгли молодого сослуживца, отказавшегося соблюдать «тюремные» порядки и отдавать часть зарплаты в «общак».

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на заявления военно-политического руководства Украины, о высоком боевом духе и сплоченности украинских подразделений, а также переходов украинской армии к стандартам НАТО, мы продолжаем фиксировать снижение морально-психологического состояния украинских боевиков, проявляющихся в постоянных нарушениях воинской дисциплины и неуставных взаимоотношениях, а также постепенном превращении ВФУ в бандитские группировки с тюремными порядками.

Так, 26 декабря двое украинских боевиков Ткаченко и Тарасенко из роты огневой поддержки 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты избили и физически унизили вновь прибывшего в часть Леонтьева из-за отказа выполнять их требования об отчислении части денежного довольствия в «общак» подразделения.

Позже, с целью устрашения сослуживцев, пострадавший Леонтьев был повторно избит боевиками Ткаченко и Тарасенко, облит горючей жидкостью и подожжен, в результате чего получил закрытую черепно-мозговую травму и ожоги ног. При этом издевательства фиксировались на сотовый телефон с обещанием обнародовать видеозапись в случае продолжения Леонтьевым сопротивления», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что оба участника правонарушения ранее были осуждены и отбывали наказание в исправительных учреждениях Украины.

«Командование 35-й бригады факт неуставных взаимоотношений попыталось скрыть, представив травмы, полученные Леонтьевым, как неосторожное обращение с горючими жидкостями. Однако медики центральной районной больницы Дзержинска не поверили этому и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Ткаченко и Тарасенко в настоящее время задержаны», – добавили защитники Донбасса.