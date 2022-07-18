Обливающая грязью ВС РФ Овсянникова снова спокойно гуляет по России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Устроившая в марте «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала Марина Овсянникова в воскресенье была задержана в Подмосковье, где она проживает в коттеджном поселке.

Московская либеральная общественность в очередной раз «похоронила» дебоширку, решив, что теперь ей уж точно грозит длительный тюремный срок. Но «кровавый режим» опять подвел: через несколько часов Овсянникову выпустили.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Бывшая редакторша рассказала, что «пошла гулять с собачками, но прогулка не удалась». Она пожаловалась на то, что сотрудники полиции три часа возили ее по разным районам Москвы «и пугали». В конечном счете Овсянникову доставили в Красносельский УВД и разрешили вызвать туда адвоката.

Многие полагали, что на русофобку возбудят уголовное дело из-за ее очередного «антивоенного пикета», устроенного 15 июля.

Однако как оказалось уголовное дело по статье 20.3.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) возбуждено на Овсянникову за интервью перед зданием суда во время рассмотрения дела московского либерала Ильи Яшина. В нем она назвала СВО на Украине «преступлением» и выразила надежду на то, что все ее участники предстанут перед судом.

После своего демарша в прямом эфире Овсянникова была всего лишь оштрафована на 30 тысяч рублей за хулиганство. После этого бежала в Европу, где ее взял на работу холдинг Die Welt. Однако продержалась там дебоширка недолго: в июне ее уволил.

Этому способствовали протесты украинских беженцев, которые утверждали, что женщина, работавшая в «российской пропаганде» на заслуживает поддержки. Попытки Овсянниковой дать пресс-конференцию в Киеве также провалились. Ее внесли в базу «Миротворца». Не произвело на украинцев и заявление бывшей редакторши о том, что она просит не считать ее русской.

«Не исключаю, что к всё более радикализированному протесту, за которым ОБЯЗАТЕЛЬНО последует показательная расправа со стороны властей, Марину Овсянникову толкает жадность той, другой стороны, до оправданий. Ведь всем же оказалось мало ее первого поступка. Она не смогла искупить годы своей жизни одним единственным решением. И теперь человеку ничего не остаётся кроме как заслуживать прощение. Мое чувство – жалость. Человек от отчаяния пошёл на заклание. А отчаяние это – от давления всей этой активной светлоликой толпы, которая добилась ее увольнения в Германии. Могла ли она остаться, гореть своей борьбой, примирится со своим прошлым (если она за него чувствовала себя виноватой)? Могла. Но ей не дали. Вот он результат. Я не считаю, что она неискренна. Но эта искренность очевидно отчаянная», – пафосно написала в своем ТГ-канале скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

Сейчас Овсянникова судится в Москве с мужем за опеку над детьми. Те, как и мать предательницы, от нее отреклись.