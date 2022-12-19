Обломавшись с ФИФА, Зеленский пригрозил Белоруссии

19.12.2022  08:18 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина намерена созвать этой зимой некий саммит «формулы мира».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина намерена созвать этой зимой некий саммит «формулы мира». Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может испытать такую же агрессию, такой же террор, что Россия принесла на нашу землю.

Украинская формула мира – это десять четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности, глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей земле, всем нашим людям. И то, что служит гарантиями свободы и безопасности другим народам. Причем – не если, а когда сработает для украинцев», – сказал Зеленский.

Здесь стоит заметить, что об этом саммите Зеленский хотел рассказать в обращении перед вчерашним финалом чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией, но ФИФА отказала президенту Украины, что вызвало недовольство в Киеве.

Кроме того, в своем обращении глава Украины поделился деталями о вчерашнем совещании ставки верховного главнокомандующего, затронул тему угроз со стороны Белоруссии.

«Также на Ставке подробно обсудили границу. Защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев», – пафосно подчеркнул украинский президент.

Бахмутское направление он назвал «ключевым». При этом утверждает, что на юге ВСУ постепенно уменьшает потенциал ВС РФ, уничтожая склады и логистику.

В своем выступлении глава киевского режима традиционно призвал Запад предоставить Украине системы ПВО.

«Если поможете нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет один из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов», – резюмировал Зеленский.

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