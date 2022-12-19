Обломавшись с ФИФА, Зеленский пригрозил Белоруссии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина намерена созвать этой зимой некий саммит «формулы мира».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем обращении к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может испытать такую же агрессию, такой же террор, что Россия принесла на нашу землю. Украинская формула мира – это десять четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности, глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей земле, всем нашим людям. И то, что служит гарантиями свободы и безопасности другим народам. Причем – не если, а когда сработает для украинцев», – сказал Зеленский.

Здесь стоит заметить, что об этом саммите Зеленский хотел рассказать в обращении перед вчерашним финалом чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией, но ФИФА отказала президенту Украины, что вызвало недовольство в Киеве.

Кроме того, в своем обращении глава Украины поделился деталями о вчерашнем совещании ставки верховного главнокомандующего, затронул тему угроз со стороны Белоруссии.

«Также на Ставке подробно обсудили границу. Защита границы как с Россией, так и с Беларусью – это тоже постоянный приоритет. Готовимся ко всем возможным оборонным сценариям. Кто бы и к чему ни склонял Минск, это им так же не поможет, как и все остальные больные идеи в этой войне против Украины и украинцев», – пафосно подчеркнул украинский президент.

Бахмутское направление он назвал «ключевым». При этом утверждает, что на юге ВСУ постепенно уменьшает потенциал ВС РФ, уничтожая склады и логистику.

В своем выступлении глава киевского режима традиционно призвал Запад предоставить Украине системы ПВО.

«Если поможете нам полностью защитить наше небо, предоставив нам скорее современные системы ПВО в достаточном количестве, вы можете лишить государство-террориста главного инструмента террора. Это будет один из самых мощных шагов, приближающих окончание агрессии. России придется идти по пути к прекращению агрессии, когда она больше не сможет идти по пути ракетных ударов», – резюмировал Зеленский.