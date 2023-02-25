«Обманули, ограбили, поставили в позу» – во Львове обвинили США в сливе Украины

Страны западного блока обманули Киев во время заключения Будапештского меморандума, и теперь спокойно сливают бандеровскую Украину.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Запад не верил в нас, сомневался. Говорили, что мы продержимся два дня, или три, кто-то про неделю говорил. Байден за день до войны вызвал Кулебу, пожал руку, попрощался, сказал: «Украине конец».

То есть, нас слили. Хотя перед этим гарантировали, потому что нас разоружали не только москали, но и цивилизованный Запад: отдайте ядерное оружие, порежьте бомбардировщики Ту-22, флот, авиация, склады. Нас разоружали, мы подписали Будапештский меморандум, потому что мы отдали ядерное оружие.

А сегодня пошли дискуссии, что этот меморандум не такой уж и правильный, что он немножко криво написан, там должны быть гарантии. Это уже пошла какая-то филологическая война. Но у меня возникает вопрос – вы нас надурили? Мы вам поверили, а вы говорите, что мы не то подписали? Так что вы нам дли, то мы и подписали», – сказал Головко.