«Обманули, ограбили, поставили в позу» – во Львове обвинили США в сливе Украины

Тарас Стрельцов.  
25.02.2023 21:25
  (Мск) , Львов
Просмотров: 1399
 
Дзен, Общество, США, Украина


Страны западного блока обманули Киев во время заключения Будапештского меморандума, и теперь спокойно сливают бандеровскую Украину.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил глава Тернопольского облсовета Михаил Головко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока обманули Киев во время заключения Будапештского меморандума, и теперь спокойно сливают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Запад не верил в нас, сомневался. Говорили, что мы продержимся два дня, или три, кто-то про неделю говорил. Байден за день до войны вызвал Кулебу, пожал руку, попрощался, сказал: «Украине конец».

То есть, нас слили. Хотя перед этим гарантировали, потому что нас разоружали не только москали, но и цивилизованный Запад: отдайте ядерное оружие, порежьте бомбардировщики Ту-22, флот, авиация, склады. Нас разоружали, мы подписали Будапештский меморандум, потому что мы отдали ядерное оружие.

А сегодня пошли дискуссии, что этот меморандум не такой уж и правильный, что он немножко криво написан, там должны быть гарантии. Это уже пошла какая-то филологическая война. Но у меня возникает вопрос – вы нас надурили? Мы вам поверили, а вы говорите, что мы не то подписали? Так что вы нам дли, то мы и подписали», – сказал Головко.

Он возмутился, что Украина поверила Западу, а тот её обманул, ограбил и поставил в позу.

«И теперь сегодня мы стоим в позе просителей: «дайте нам оружие». Мы ж не просим вместо нас идти воевать. Вы пятьдесят лет готовились к войне с Союзом, миллиарды выделяют на это, Америка – единственная супердержава, которая может вести войну на всех континентах мира одновременно. И оружия достаточно.

А мы остались у разбитого корыта из-за своей наивности, немудрости, близорукости», – подытожил политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть