Обманут как всегда: Партия Зеленского вновь заигрывает с Юго-Востоком

28.05.2020, Киев, Игорь Петров

Партия Владимира Зеленского – «Слуга народа» начала вновь заигрывать с избирателями Юго-Востока с прицелом на осенние местные выборы. Именно этим объясняется вчерашнее сообщение о признании судом нацистской символики дивизии СС «Галичина», а также обещание спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова изменить дискрминационный для русских языковой закон.

Об этом «ПолитНавигатору» заявили опрошенные эксперты. Так, обозреватель Константин Кеворкян полагает, что пропаганда нацистских идей дивизии СС «Галичина» будет продолжена, несмотря на решение суда.

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«Возможно, решение Киевского административного окружного суда будет опротестовано, либо демонстративно не соблюдаться, либо то и другое вместе взятое. Необходима целая серия судебных процессов, которые могли бы доказать преступную сущность нынешних «героев нации», задокументировать их преступления против человечности, а публичная пропаганда их идей должна быть запрещена – как расистских, ксенофобских, человеконенавистнических. Нынешние же манёвры беспомощной власти -лишь очередная подделка и попытка втюхать избирателям просроченный товар. Приговоров нет и не будет, значит, надо позаигрывать с избирателями на других площадках», – сказал Кеворкян.

«Суд принял формальное решение. Есть соответствующий закон о запрете символики тоталитарных режимов, и символика подразделений СС подпадает под его нормы. Просто на все это закрывали глаза раньше. Но я думаю, что и после решения суда на это будут закрывать глаза и, как и раньше, в Галиции будут проходить памятные мероприятия, чествования ветеранов-эсэсовцев. Так продолжается уже лет тридцать. Сначала это было полуподпольно, потом – неофициально, а последние пять лет – с участием официальных лиц, мэров, губернаторов, глав райадминистраций, партийных вождей, священников и т.д.», – соглашается киевский политолог Сергей Белашко.

«Все это будет продолжаться, поскольку, чтобы это прекратить нужны некие силовые действия. Представьте – выезжает на похороны эсэсовца отряд полиции, всех кладет лицом в землю, сдирает с них шевроны, изымает флаги, и т.д. Мне сложно это себе представить», – отметил политолог.

Такой же имитацией считает он и заявление Разумкова о необходимости менять языковой закон – однако тут спикер Рады, похоже, озабочен будущим собственной политической карьеры после неизбежного краха Зеленского.

«Естественно, он думает о том, что будет после Зеленского. Естественно, об этом думают и те люди, которые его поддерживают, входят в круг его общения, тот же Тигипко, который дал ему путевку в большую политику, привлекал его к своим проектам, в которых он проходил свою политическую социализацию как участник профессионального уровня», – считает Сергей Белашко.

«Слуга народа» будет заигрывать с избирателями Юго-востока и, как это уже было с другими политическим проектами, обманет их.

«Увидим ли мы заигрывание с избирателями Юго-востока? Очевидно, да. И очевидно, что их опять обманут. Украинская политика не строится в длинную. Когда люди идут на выборы, они заведомо лгут, они понимают, что до следующих выборов их партийный, политический проект не доживет.

Если говорить о том, насколько вообще «слуги народа» способны ужиться в рамках одного партийного проекта, то я думаю, что к следующему общенациональному избирательному циклу этот проект либо развалится, либо претерпит существенную трансформацию. Какие-то люди уйдут (или сами, или их «уйдут»), придут другие люди, которые будут нести знаковую нагрузку. И тут все зависит от того, насколько Зеленский захочет репозиционировать свой партийный бренд.

Если он захочет конкурировать с Медведчуком, то ему надо будет включать в первую пятерку, грубо говоря, того же Бужанского, того же Евгения Шевченко, возможно – Дубинского. Можно будет найти какие-то фигуры из региональных мэров.

Если продолжится союз с Ахметовым, то это будут какие-то люди из обоймы Ахметова, тот же Буряк, например, или Бойченко, мэры Запорожья и Мариуполя. Тут возможны разные варианты, но пока говорить об этом еще рано», – говорит Сергей Белашко.